غريليش خارج قائمة مانشستر سيتي

المصدر: فرانس برس

لم يُدرج لاعب الجناح جاك غريليش الذي خسر مركزه مع مانشستر سيتي منذ أشهر عدة ضمن قائمة اللاعبين الذين اختارهم النادي الإنكليزي الأربعاء، وذلك للمشاركة في كأس العالم للأندية القادمة في الولايات المتحدة (14 حزيران - 13 تموز).وشارك غريليش كلاعب أساسي في 7 مباريات فقط في بريميرليغ خلال موسم 2024-2025، ولم يدخل الملعب خلال الخسارة أمام كريستال بالاس 0-1 في نهائي الكأس الشهر الماضي.ويشير غريليش مع تبقي عامين على عقده، إلى أن سيتي يتطلع إلى بيعه هذا الصيف، أو في حال فشل ذلك، إعارته إلى نادٍ آخر.