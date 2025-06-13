توصيات لحماية لاعبي كرة القدم... هذا ما كشفته دراسة حديثة

أوصت دراسة جديدة بمنح لاعبي كرة القدم فترة راحة إلزامية خارج الموسم لأربعة أسابيع حيث يتوجب عليهم الانقطاع تماما عن ممارسة أي نشاط بما في ذلك عدم التواصل مع النادي أو المنتخب الوطني.



واتفق الخبراء على 12 توصية ضمن دراسة أصدرها الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين "فيفبرو" يوم أمس الخميس لحماية اللاعبين من جدول المباريات المزدحم وعواقب الإجهاد.



وتشمل الإجراءات الوقائية فترة إعادة تدريب لمدة أربعة أسابيع كحد أدنى بعد فترة راحة خارج الموسم قبل العودة إلى المنافسات، وفق ما نقلت رويترز.



وتأتي هذه الدراسة قبل انطلاق كأس العالم الموسعة للأندية التي ينظمها الاتحاد الدولي "الفيفا" في الولايات المتحدة وسط مخاوف بشأن سلامة اللاعبين بعد موسم أوروبي مرهق.



ويدعو الاتحاد إلى التنفيذ الفوري لهذه الإجراءات الوقائية التي تشمل أيضا فترة إعادة تدريب لمدة أربعة أسابيع كحد أدنى بعد فترة الراحة في نهاية الموسم قبل العودة إلى المنافسات.



وفي حين أن بعض التوصيات موجودة بالفعل بموجب اتفاقيات جماعية في بعض الدول فإن كرة القدم الدولية تفتقر إلى لوائح موحدة وفقا للاتحاد الدولي للاعبين المحترفين.