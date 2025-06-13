تودور يوقع عقدا جديدا للاشراف على يوفنتوس لموسمين إضافيين

وقع المدرب الكرواتي إيغور تودور عقدا جديدا للاشراف على يوفنتوس لموسمين إضافيين، وذلك وفق ما أعلن النادي الذي قاده لإنهاء الموسم المنصرم من الدوري الإيطالي لكرة القدم في المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.



وقال يوفنتوس في بيانه الجمعة إن تودور "سيقود الفريق الأول للرجال حتى 30 حزيران 2027، مع خيار التمديد لعام إضافي حتى 30 حزيران 2028".



وسبق للمدير العام الجديد في النادي، الفرنسي داميان كومولي، أن أكد هذا الأسبوع بقاء ابن الـ47 عاما كمدرب للفريق بعدما فشل عملاق تورينو في الحصول على خدمات لاعبه ومدربه السابق أنتونيو كونتي الذي فضل البقاء مع نابولي بعدما قاده إلى لقب الدوري الإيطالي.



وقال كومولي الثلاثاء في أول مؤتمر صحافي له كمدير عام جديد للنادي "سيكون إيغور مدربنا في كأس العالم للأندية وفي الموسم المقبل، وأتمنى أن يستمر بعد ذلك"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وعُيّن تودور مدربا ليوفنتوس، النادي الذي قضى فيه معظم مسيرته كلاعب، في نهاية آذار خلفا لتياغو موتا الذي أقيل من منصبه بعد خروج الفريق من دور المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في نسختها الجديدة.



وبإشراف تودور، فاز يوفنتوس بخمس من آخر تسع مباريات خاضها في الدوري الإيطالي، وتعادل في ثلاث وتعرض لهزيمة.



نجح المدرب الكرواتي الذي تسلّم زمام الامور الفنية في مرسيليا الفرنسي ولاتسيو، في تحقيق الهدف الذي حددته له إدارته وهو احتلال المركز الرابع المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.



