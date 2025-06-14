"فرصة رائعة"... ميسي يبدي حماسة كبيرة لقيادة إنتر ميامي في مونديال الأندية

أبدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حماسه لقيادة فريقه إنتر ميامي الأميركي في كأس العالم للأندية لكرة القدم بحلتها الجديدة الموسعة التي يفتتحها بطل العالم ورفاقه اليوم السبت ضد الأهلي المصري على أرضهم.



وقال ميسي لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "إنها مسابقة مثيرة للاهتمام. من المثير الحصول على فرصة أن أكون جزءا منها".



وتابع ميسي"تختلف توقعاتي عن تلك التي كانت لديّ عندما كنت ألعب مع فرق أخرى، لكنني متحمس وأتطلع إلى المنافسة ضد أفضل الفرق وتقديم أداء جيد".



وتوقع ميسي أن يستقطب مونديال الأندية الجمهور الأميركي في البطولة التي تستمر حتى 13 تموز، مضيفا "أعتقد أن هناك فرقا ضخمة قادمة من جميع أنحاء العالم، وهذا يجذب الكثير من الناس في كل مكان. نحن نتحدث عن فرق رائعة، تضم لاعبين مهمين جدا يحب الناس مشاهدتهم".



ورأى ميسي أنها "فرصة رائعة لمشاهدة أفضل اللاعبين يلعبون هنا في الولايات المتحدة"، معتبرا أن مواجهة أفضل الفرق من أوروبا وأميركا الجنوبية "فرصة رائعة... تجربة رائعة حقا للاعبين في الملعب وللجماهير في المدرجات".