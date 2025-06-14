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الوداد المغربي يضم المدافع البرازيلي فيريرا

2025-06-14 | 22:30
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الوداد المغربي يضم المدافع البرازيلي فيريرا

تعاقد الوداد المغربي مع المدافع البرازيلي غيليرمي فيريرا الذي سيلتحق بالفريق في الولايات المتحدة قبل مباراته الافتتاحية الأربعاء المقبل أمام مانشستر سيتي في نهائيات كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وانضم فيريرا إلى مواطنيه لاعبي الوسط بيدرينيو وآرثور سانشيس في تشكيلة المدرب أمين بنهاشم.

ونشر الوداد عبر حساباته الرسمية صور انضمام فيريرا مرتديا قميص الفريق الأحمر الجديد الذي سيخوض به منافسة مونديال الأندية.

ويلعب فيريرا في مركز قلب الدفاع إلى جانب جمال حركاس وعبد المنعم بوطويل بالإضافة إلى الهولندي بارت مايرس الذي انضم قبل أسبوع.

المصدر: فرانس برس
 
 
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