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مونديال الأندية... سان جرمان يكتسح أتلتيكو برباعية نظيفة

2025-06-16 | 03:39
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مونديال الأندية... سان جرمان يكتسح أتلتيكو برباعية نظيفة

استهل باريس سان جرمان مشواره ضمن كأس العالم للأندية في كرة القدم المقامة في الولايات المتحدة بفوز صريح على أتلتيكو مدريد الاسباني المنقوص برباعية نظيفة ضمن المجموعة الثانية.

وفي المباراة الأولى، نجح فريق العاصمة الفرنسية في بسط هيمنته على اللقاء وحسمه بفضل أهداف الاسباني فابيان رويس (19) والبرتغالي فيتينيا (45+1) والبديلين سيني مايولو (87) والكوري الجنوبي كانغ-إن لي (90+7 من ركلة جزاء).

وأمام حشد جماهيري غفير بلغ 80619، تابع فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي نتائجه اللافتة بعد تتويجه بمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بإلحاقه هزيمة قاسية بإنتر الايطالي 5-0 في النهائي.

وقال فيتينيا بعد المباراة "سيطرنا جيدا واستحققنا الفوز بجدارة. هذا واضح وصريح. أنا سعيد بأداء الفريق وسعيد بالطريقة التي استعددنا بها ولعبنا بها".

وأضاف "قمنا بعملنا، والآن علينا أن نرتاح ونرى كيف يمكننا الفوز على بوتافوغو (...) هذه هي الرغبة، نريد أن نحقق موسما تاريخيا، هو بالفعل تاريخي، لكن إذا استطعنا إضافة هذه المسابقة الجديدة، وللمرة الأولى، فسيكون ذلك مذهلا أكثر".

المصدر: فرانس برس
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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