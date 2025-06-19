تعيين الأرجنتيني كريسبو مدرباً جديداً لساو باولو البرازيلي

عُيّن الأرجنتيني هرنان كريسبو مدربا جديدا لنادي ساو باولو حتى كانون الأول 2026 خلفا لمواطنه لويس سوبيلديا، وفق وكالة "فرانس برس".وقال رئيس النادي جوليو كازاريس في بيان "هرنان كريسبو عاد إلى الفريق الثلاثي الألوان!"، مضيفا "العلاقة التي تم بناؤها بين كريسبو ونادي ساو باولو خلال الحلقة الأولى تركت أساسا متينا من الاحترام والإعجاب المتبادل".وأعلن نادي ساو باولو الاثنين الماضي أنه انفصل "بالاتفاق المتبادل" عن سوبيلدا.وكان كريسبو، البالغ من العمر 49 عامًا، قد درب نادي ساو باولو في الفترة من شباط إلى تشرين الأول 2021، وخلال تلك الفترة فاز بلقب الدوري.