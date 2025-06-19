إنجازات عالمية جديدة في تسلق الجبال... نيللي عطّار أول لبنانية وعربية تتسلق أعلى 5 قمم في العالم

عقد الاتحاد اللبناني للتسلق والرياضات الجبلية لقاءً حواريًا مخصصًا لرياضة تسلق الجبال، بحضور عدد من محبّي هذه الرياضة، حيث تم خلاله تسليط الضوء على الإنجازات اللبنانية البارزة في هذا المجال، لا سيما ما حققته متسلقة الجبال اللبنانية نيللي عطار، التي أصبحت أول لبنانية وعربية تنجح في تسلق أعلى خمس قمم جبلية في العالم. كما تم عرض إنجازات نائب رئيس الاتحاد أويديس قلباقليان، الذي تجاوز عدد الجبال التي نجح بتسلقها 85 قمة حول العالم.



استُهل اللقاء بكلمة ترحيبية من عضو الهيئة الإدارية، د.ليندوس ضو، الذي أعلن أن هذا العام سيشهد اهتمامًا متزايدًا برياضة تسلق الجبال، خاصة بعد إعادة إطلاق رياضات الهايكينغ والتسلق في لبنان.



ثم تحدث رئيس الاتحاد، خضر الغضبان، عن الهدف الأساسي من تأسيس الاتحاد، ودوره في نشر وتعزيز وتنظيم الرياضات الجبلية، خصوصًا في ظل الإقبال الواسع على ممارسة هذه الرياضات، مما يحتم على الجميع العمل من أجل جعل هذه الرياضة آمنة من خلال التوعية والإلتزام بمعايير السلامة في ممارستها.



وعلى الرغم من الصعوبات التي رافقت تأسيس الاتحاد، خصوصًا من الناحية التمويلية، شدّد الغضبان على أن الاتحاد ملتزم بالنهوض بهذه الرياضة لافتاً الى أن المبادرات الفردية كانت ولا تزال تميّز الرياضيين اللبنانيين.



واعتبر الغضبان أن هذا العام كان مميزًا لناحية عدد ونوعية الفعاليات الرياضية، نتيجة حالة الهدوء النسبي التي سادت البلاد بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة، ما شجع على إطلاق العديد من المبادرات المرتبطة بالرياضات الجبلية، وقد تم تنظيم العديد منها أهمها: بطولة لبنان في تسلق البولديرينغ، النسخة الثانية من تحدي هايلاندر، النسخة الثالثة من سباق Seasons Trails 4 للجري الجبلي، وتحدي Sea to Summits وصولاً الى قمتي القرنة السوداء وجبل الباروك.



ومن جهتها، شاركت نيللي عطار تجربتها في عالم تسلق الجبال، مستعرضة مسيرتها الرياضية التي بدأت عام 2015 حيث نجحت في تسلق أكثر من 40 جبلاً حول العالم، ومنها الصعبة والتقنية كجبل امادابلام في النيبال، وصولًا إلى أعلى قمة في العالم إيفرست في عام 2019... حيث شكّل هذا العام لحظة مفصلية مع نجاح خمسة متسلقين لبنانيين (من أصل 16 عربياً) في الوصول إلى أعلى قمة في ذلك العالم.



واستكملت عطار رحلتها عام 2022 في تسلق ثاني أعلى قمة في العالم، K2 في باكستان (كأول لبنانية وعربية)، ثم قمة لوتسي عام 2024 (رابع أعلى قمة)ضمن مشروع تنظيف الجبال، وصولًا إلى نجاحها هذا العام في بلوغ قمتي ماكالو وكانشنجونغا، وهما خامس وثالث أعلى قمم العالم.



أما أويديس قلباقليان، فبدأ مسيرته في تسلق الجبال عام 2006، وتمكّن منفردًا وبرفقة زملاء آخرين من تسلق العديد من القمم حول العالم، بمشاركة متسلقين لبنانيين مثل بيتر مرقدي، وتيما دريا، وليندوس ضو، وجويس عزام، ورالف كيسو، وغسان حجار، وغيرهم... بدأً من جبال أوروبا إلى القمم السبع وصولًا إلى إيفرست.



وفي عام 2018 وحده، تسلّق 22 جبلًا وفي العام نفسه، شارك قلباقليان مع رئيس الاتحاد خضر الغضبان ضمن مشروع جمعية "دلتـــا سبورتس" لتوعية الشباب حول مخاطر الإدمان على المخدرات والسلوكيات الخطرة ، تحت عنوان Hike & ClimbAgainst Drugs، من خلال تسلق قمة لوبوتشه (فوق 6000 متر) في النيبال، وقمة ماناسلو (ثامن أعلى جبل في العالم) في عام 2019، كأول فريق لبناني وعربي يصل إلى هذا الجبل.



وتخلل اللقاء حوار شيق مع الحضور بهدف تبادل الخبرات العملية وتعزيز ثقافة تسلق الجبال.



كذلك، تم الإعلان عن تعيين كل من جيلبير مخيبر منسقًا لرياضة الهايكينغ، ونيللي عطار منسقة لرياضة تسلق الجبال في الاتحاد، وذلك بعد توجيه الشكر لكل من د. رامي رشكيدي، وبيتر مرقدي ورامي رسامني على جهودهم القيّمة خلال المرحلة السابقة.



كما تم الإعلان عن إطلاق مشروع قاعدة بيانات خاصة برياضة تسلق الجبال، يهدف إلى توثيق الإنجازات الرياضية التي حققها المتسلقون اللبنانيون منذ البدايات مع فادي بارودي، وميشال مفرج، ومكسيم شعيا...



وفي الختام، جرى توقيع مذكرة تعاون مشترك بين الاتحاد ومجلة The Mountains Magazine، ممثلة بمدير تحريرها سبيرو كليتيرا، بهدف تعزيز التعاون في تغطية وتسويق الفعاليات الخاصة برياضات التسلق.