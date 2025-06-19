إدخال مبابي المستشفى بسبب معاناته من التهاب حاد في المعدة

أعلن نادي ريال مدريد الاسباني لكرة القدم الخميس أن نجم المهاجم الفرنسي كيليان مبابي أُدخل إلى المستشفى لمعاناته من إلتهاب حاد في المعدة والامعاء.

وقال النادي الملكي في بيان "لاعبنا كيليان مبابي يعاني من حالة حادة من التهاب المعدة والأمعاء وتم نقله إلى المستشفى من أجل الخضوع لسلسلة من الاختبارات واتباع مسار العلاج المناسب".

وتحوم الشكوك حيال مشاركة مبابي في مباراة فريقه الثانية ضد باتشوكا المكسيكي ضمن المجموعة الثامنة في كأس العالم للأندية المقررة الاحد المقبل.

وأعلن النادي الملكي أن المهاجم الفرنسي الذي غاب عن المباراة الاولى ضد الهلال السعودي (1-1)، سيخضع للفحوصات والعلاج في المستشفى مشيرا الى أن أعراض التهاب المعدة تشمل الإسهال والقيء والحمى وفقدان الشهية وآلام البطن والتقلصات العضلية.

وكالة فرانس برس