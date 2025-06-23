وفاة "أسد لشبونة" جون كلارك عن 84 عاما

توفي اسطورة سلتيك الاسكتلندي المدافع جون كلارك أحد الفائزين بمسابقة كأس أوروبا للأندية عام 1967، عن عمر يناهز 84 عاما اليوم الإثنين، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وفي التفاصيل، أفاد النادي الاسكتلندي في بيان "يعرب نادي سلتيك لكرة القدم عن حزنه العميق لوفاة أسد لشبونة الأسطوري، جون كلارك، عن عمر يناهز 84 عاما".



ولامس كلارك المجد الكروي في لشبونة عندما بات سلتيك أول ناد بريطاني يحرز لقب مسابقة كأس أوروبا للأندية أي دوري ابطال أوروبا حاليا بعد الفوز على إنتر الإيطالي 2-1.



وارتدى كلارك قميص سلتيك خلال أكثر من 300 مباراة بعدما استهل مسيرته معه في عام 1959، وأمضى 40 عاما في صفوف عملاق مدينة غلاسكو كلاعب وثم كمدرب ومساعد مدرب وكمسؤول عن المعدات.



ويتضمن سجل كلارك الفوز أيضا بلقب الدوري الاسكتلندي 4 مرات، وكأس الرابطة في 4 مناسبات، والكأس ثلاث مرات خلال مسيرة كروية امتدت 13 عاما مع سلتيك.



وقال المدرب الإيرلندي الشمالي لسلتيك برندن رودجرز "العظمة كلمة شائعة، لكنها تُمثل تكريما يليق بجون كلارك" وأضاف "لعب جون دورا محوريا في تحقيق أعظم يوم لنا على الإطلاق، وسيظل إنجازه محفورا في تاريخ سلتيك العريق".