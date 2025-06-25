نيمار يجدد عقده مع سانتوس حتى نهاية العام

جدد النجم البرازيلي نيمار عقده مع ناديه سانتوس حتى نهاية العام الحالي، وفق وكالة "فرانس برس".

وقال بيان صادر عن النادي الذي شهد انطلاقة مسيرة نيمار نقلا عن الأخير "لقد اتخذت قراري واستمعت الى قلبي. سانتوس ليس فقط فريقي، إنه بيتي، وجذوري، وتاريخي وحياتي".



وتابع "هنا أريد أن أحقق أحلامي التي لم أحققها في مسيرتي".



ولم يخض نيمار سوى 4 مباريات من أصل 11 مباراة خاضها فريقه هذا الموسم في الدوري البرازيلي بداعي اصابات عضلية متتالية.



ويأمل نيمار أن يستعيد مستواه السابق من أجل المشاركة في مونديال 2026 ومساعدة البرازيل على احراز لقبها السادس.