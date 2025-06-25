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استقالة "قاضية الفضيحة" في قضية مارادونا... والسبب: فيلم وثائقي!
2025-06-25 | 03:00
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استقالة "قاضية الفضيحة" في قضية مارادونا... والسبب: فيلم وثائقي!
استقالت "قاضية الفضيحة" في المحاكمة المتعلقة بظروف وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية والعالمية دييغو مارادونا، وذلك بعدما أدت مشاركتها في فيلم وثائقي غير مصرح له بإبطال الإجراءات القانونية وتنحيتها.
وتأتي استقالة القاضية التي لقبتها وسائل الإعلام بـ"قاضية الفضيحة"، تزامنا مع تعيين ثلاثة قضاة جدد لإعادة إطلاق هذه المحاكمة التاريخية من الصفر، في موعد لم يُحدد بعد.
وفي رسالة بعثها محاميها داريو سالدانيو إلى سلطات مقاطعة بوينوس ايرس واطلعت عليها وكالة فرانس برس، أعربت القاضية جولييتا ماكينتاتش عن أسفها "للتأثير المؤسسي والاجتماعي العميق" لأخطائها في "محاكمة بالغة الحساسية".
وقالت القاضية البالغة من العمر 47 عاما إنها "مُدركة للسياق والضرر" اللذين قد يؤثران على ثقة الجمهور في القضاء بحال استمرارها في منصبها، معتقدةً أن "أفضل مساهمة لها في استعادة هيبة المؤسسة وتصحيح الأخطاء المرتكبة" هي الاستقالة من منصبها كقاضية.
*
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"قاضية
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مارادونا...
والسبب:
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