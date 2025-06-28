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النجمة الإسبانية بونماتي في المستشفى بسبب التهاب السحايا الفيروسي

2025-06-28 | 15:31
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النجمة الإسبانية بونماتي في المستشفى بسبب التهاب السحايا الفيروسي

أفاد الإتحاد الإسباني لكرة القدم السبت بأن نجمة خط الوسط الإسبانية أيتانا بونماتي، الفائزة بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم مرتين، دخلت إلى المستشفى لإصابتها بالتهاب السحايا الفيروسي.

ووفق وكالة فرانس برس، فقد غابت بونماتي التي تدافع عن ألوان نادي برشلونة عن فوز إسبانيا على اليابان وديا الجمعة الماضي، في آخر استحقاق لبطلات العالم قبل إنطلاق كأس أوروبا 2025 الأسبوع المقبل.

وأعلن الاتحاد الإسباني في بيان أن بونماتي المتوجة بالكرة الذهبية عامي 2023 و2024 "تخضع للمراقبة الطبية المستمرة" بعدما أظهرت الفحوصات إصابتها بالتهاب السحايا الفيروسي.

لم تتدرب بونماتي (27 عاما) الخميس بعد شعورها بتوعك، ونشرت لاحقا صورة لها وهي ترقد على سرير المستشفى وتشاهد فوز سيدات "لا روخا" على اليابان 3-1.

وضمن سياق متصل، صرّحت مدربة إسبانيا مونسيرات تومي فاسكيس بعد المباراة بأنها غير متأكدة من تعافي بونماتي في الوقت المناسب للمشاركة في كأس أوروبا المقررة من 2 إلى 27 تموز المقبل في سويسرا.

قالت المدربة البالغة 43 عاما "قد يكون الحديث عن التهاب السحايا مخيفا، لكنه نظريا تحت السيطرة".

وأضافت "لا نعلم مدة غيابها. لا أستطيع قول أكثر من ذلك".

وتابعت "أيتانا لاعبة في غاية الأهمية، لذا سننتظر عودتها لأطول فترة ممكنة".

تستهل إسبانيا مشوارها في النسخة الحالية من كأس أوروبا بمواجهة جارتها البرتغال في 3 تموز/يوليو في برن ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضا بلجيكا وإيطاليا.

 
 
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