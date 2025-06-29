تشلسي يتوصل إلى اتفاق لضم غيتينز من دورتموند

المصدر: فرانس برس

يستعد تشلسي الإنكليزي لتعزيز خط هجومه بضم الجناح جايمي غيتينز، بعد التوصل إلى اتفاق مع بوروسيا دورتموند الألماني، وفقا لتقارير صحافية.وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن الناديين اللذين يشاركان حاليا في كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة، توصلا إلى اتفاق بشأن الصفقة.ومن المتوقع أن يدفع تشلسي ما يصل إلى 65 مليون يورو (76 مليون دولار) لضم اللاعب الذي سبق له أن تدرّب في أكاديمية تشلسي خلال شبابه.