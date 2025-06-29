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لهذا السبب... تكستور يتنحى عن إدارة نادي ليون
2025-06-29 | 06:30
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لهذا السبب... تكستور يتنحى عن إدارة نادي ليون
أعلن رجل الأعمال الأميركي جون تكستور أنه سيتنحى عن إدارة نادي ليون الفرنسي بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي بسبب وضعه المالي.
وقال تكستور لوكالة "فرانس برس" تعليقًا على وضع ليون الصعب: "نجاحنا على أرض الملعب لم يقابله نجاحنا خارجه".
ويدير تكستور ليون بصفته رئيسا لمجموعة "إيغل فوتبول"، المالكة لعدة أندية، بما في ذلك بوتافوغو بطل الدوري البرازيلي، لكنه أقر بأن جهوده لتخفيض ديون ليون وحل مشاكله لم تكن كافية لإقناع هيئة الرقابة المالية على كرة القدم الفرنسية.
وقال: "بصفتي المالك الأكبر لشركة إيغل فوتبول، من الواضح أنني لا أحقق النجاح في مجلس إدارة النادي، لذا سنوظف بعض الوجوه الجديدة، وسنعمل بشكل بنّاء للغاية مع المجلس".
وشرح تكستور قراره بالانسحاب من ليون، قائلاً: "أنا الرأسمالي الذي يظهر بمجموعة من الأفكار الإبداعية الغريبة، ولا أفهم لماذا لا تُفهم هناك، وهذا يضر بالنادي".
وختم "لذا أعلم أننا سنضع المزيد من رأس المال في المعادلة، وسندافع عن القضية التي قدمناها بالفعل، وسنفعل ذلك باحترام".
*
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