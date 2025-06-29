فزو منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا بلقب بطولة أوروبا

توج منتخب إنجلترا بلقب بطولة أوروبا تحت 21 عامًا بعد فوزه على ألمانيا 3-2 في نهائي درامي امتد للأشواط الإضافية.وكان المنتخب الانجليزي تقدم بهدفين لصفر قبل ان تعود الماكينات الالمانية وتحقق التعادل.وفي الوقت الاضافي سجل الإنجليز هدف الفوز في الدقيقة 92، بينما وقفت العارضة مرتين في وجه محاولات ألمانية خطيرة.