وفاة مهاجم ليفربول ديوغو جوتا في حادث سيارة

في خبر صادم لعشاق كرة القدم، توفي البرتغالي ديوغو جوتا (28 عاما)، مهاجم ليفربول المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم ولاعب منتخب البرتغال إثر حادث سيارة بالقرب من زامورا في شمال غربي إسبانيا.



وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، انحرفت السيارة التي كان يستقلها جوتا لاعب ليفربول برفقة شقيقه أندريه (26 عاما)، وهو لاعب كرة قدم أيضا، عن مسارها، مما أدى إلى اصطدامها واشتعال النيران فيها.



وساعد جوتا، الذي تزوج في 28 حزيران الماضي، ليفربول على الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، كما فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية مع الفريق.



وانتقل جوتا إلى ملعب أنفيلد قادما من ولفرهامبتون واندرارز في عام 2020 وسجل 65 هدفا في 182 مباراة مع النادي في كل المسابقات.



كما شارك في 49 مباراة مع منتخب البرتغال، وفاز معه بلقب دوري الأمم الأوروبية مرتين.

وأعلن نادي ليفربول أنه يشعر بالحزن الشديد بسبب وفاة لاعبه. وكتب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. "ليفربول يشعر بالحزن الشديد لوفاة ديوغو جوتا المأساوية".