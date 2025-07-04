بعد وفاة جوتا... محمد صلاح يعبر عن حزنه في منشور مؤثر (صورة)

عبّر النجم المصري محمد صلاح عن حزنه بعد وفاة زميله في فريق ليفربول، ديوغو جوتا وشقيقه في حادث سير.



ونشر محمد صلاح صورة باللونين الأبيض والأسود عبر حسابه على إكس ظهر فيها وهو يعانق جوتا وكتب: " لا أجد الكلمات المناسبة للتعبير عن مشاعري. حتى الأمس، لم أتخيل أبدًا أن هناك ما يُخيفني من العودة إلى ليفربول بعد فترة التوقف. زملاء الفريق يأتون ويرحلون، ولكن ليس بهذه الطريقة. سيكون من الصعب للغاية تقبّل غياب ديوغو عنا عندما نعود".



وتابع: "أُعرب عن تعازيي لزوجته وأولاده، وبالطبع والديه اللذين فقدا أطفالهما فجأة. يحتاج كل أقرباء ديوغو وشقيقه أندريه إلى كل الدعم المُمكن. لن ننساهما أبدًا".