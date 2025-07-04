مقطع فيديو يضع نويهاوس في ورطة... توقيف وغرامة مالية وهذه التفاصيل!

وقال شتيفان شتيجمان الرئيس التنفيذي لجلادباخ في بيان يوم أمس الخميس "سلوك وتصريحات فلوريان نويهاوس تضر بسمعة النادي وغير مقبولة".

وأضاف "أضر بالنادي وأصاب الأشخاص المعنيين بخيبة أمل عميقة وهو ما لا يتوافق مع قيم النادي".

عوقب لاعب وسط بروسيا مونشنجلادباخ الألماني فلوريان نويهاوس بالإيقاف عن المشاركة مع الفريق الأول وتغريمه ماليا بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يسخر من المدير الرياضي للنادي الألماني.وفي مقطع الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر نويهاوس وهو يتحدث إلى عدد من الأشخاص الذين يرتدون أطقم جلادباخ عن المدير الرياضي رولاند فيركوس.ووصف اللاعب فيركوس بأنه "أسوأ مدير رياضي في العالم" وأشار إلى دور المدير الرياضي في تحديد راتبه البالغ أربعة ملايين يورو (4.71 مليون دولار) سنويا.وقال جلادباخ إنه فرض غرامة كبيرة على نويهاوس وأوقفه عن التدريب مع الفريق الأول لمدة أربعة أسابيع.