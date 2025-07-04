وصول جثمان جوتا إلى البرتغال تمهيداً لتشييعه في مسقط رأسه

وصل جثمانا لاعب كرة القدم ديوجو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا إلى شمال البرتغال اليوم الجمعة لتشييع الجنازة في مسقط رأسهما بعد وفاتهما في حادث سيارة في إسبانيا.

وانطلق موكب من السيارات الجنائزية إلى جوندومار قرب بورتو مساء أمس الخميس من مشرحة بويبلا دي سانابريا، بالقرب من المكان الذي انحرفت فيه سيارة لامبورجيني التي كان يستقلها جوتا وشقيقه عن الطريق واشتعلت فيها النيران.

وشوهدت زوجة جوتا، روت كاردوسو، التي تزوجت من لاعب فريق ليفربول الإنجليزي قبل أسابيع قليلة، وهي تغادر المشرحة وتنضم إلى الموكب، بالإضافة إلى وكيل أعمال جوتا منذ فترة طويلة، جورجي منديز.

وقال رئيس بلدية جوندومار إنه من المتوقع أن يتم إلقاء نظرة وداع أخيرة على الفقيدين في كنيسة صغيرة في جوندومار في الساعة الرابعة مساء على أن تُقام الجنازة غدا السبت في كنيسة قريبة الساعة 1000 صباحا بالتوقيت المحلي.

المصدر: رويترز