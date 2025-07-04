الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
25
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
25
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
نيكو وليامس يمدد عقده مع أتلتيك بلباو حتى عام 2035
2025-07-04 | 10:30
شارك
0
min
نيكو وليامس يمدد عقده مع أتلتيك بلباو حتى عام 2035
مدد الجناح الإسباني الدولي نيكو وليامس الذي كان مرشحا بقوة للانتقال إلى برشلونة الإسباني، عقده مع فريقه أتلتيك بلباو حتى 30 حزيران 2035.
وقال بلباو في بيان نشره على موقعه الرسمي "توصل نادي أتلتيك بلباو ونيكو وليامس إلى اتفاق يقضي بتجديد عقد اللاعب لمدة ثماني سنوات بعد أن كان عقده ينتهي عام 2027".
وأضاف البيان "سترتفع قيمة البند الجزائي في عقده بنسبة 50 في المئة مقارنة بالقيمة السابقة".
ونقل الموقع الرسمي لبلباو عن وليامس قوله "عندما يتعلق الأمر باتخاذ القرارات، فإن الأهم بالنسبة الي هو الاستماع الى القلب. أنا حيث أريد أن أكون، هذا بيتي، أوبا أتلتيك".
المصدر: فرانس برس
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
وليامس
أتلتيك
بلباو
التالي
فريق تويوتا جازو للسباقات يحصد المركز الثاني في رالي أكروبوليس باليونان (صور)
رونالدو عن وفاة ديوغو جوتا: "أمر لا يُصدق" (صورة)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
2025-06-02
غريزمان يمدد عقده مع أتلتيكو حتى 2027
رياضة
2025-06-02
غريزمان يمدد عقده مع أتلتيكو حتى 2027
0
رياضة
2025-04-09
فولر يمدد عقده مع المنتخب الألماني حتى كأس أوروبا 2028
رياضة
2025-04-09
فولر يمدد عقده مع المنتخب الألماني حتى كأس أوروبا 2028
0
رياضة
2025-06-26
بعد صفقة الـ234 مليون دولار... النصر السعودي يمدد عقده مع رونالدو
رياضة
2025-06-26
بعد صفقة الـ234 مليون دولار... النصر السعودي يمدد عقده مع رونالدو
0
رياضة
2025-06-25
نيمار يجدد عقده مع سانتوس حتى نهاية العام
رياضة
2025-06-25
نيمار يجدد عقده مع سانتوس حتى نهاية العام
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
09:30
وصول جثمان جوتا إلى البرتغال تمهيداً لتشييعه في مسقط رأسه
رياضة
09:30
وصول جثمان جوتا إلى البرتغال تمهيداً لتشييعه في مسقط رأسه
0
رياضة
09:02
مقطع فيديو يضع نويهاوس في ورطة... توقيف وغرامة مالية وهذه التفاصيل!
رياضة
09:02
مقطع فيديو يضع نويهاوس في ورطة... توقيف وغرامة مالية وهذه التفاصيل!
0
رياضة
08:38
بعد وفاة جوتا... محمد صلاح يعبر عن حزنه في منشور مؤثر (صورة)
رياضة
08:38
بعد وفاة جوتا... محمد صلاح يعبر عن حزنه في منشور مؤثر (صورة)
0
رياضة
04:47
فريق تويوتا جازو للسباقات يحصد المركز الثاني في رالي أكروبوليس باليونان (صور)
رياضة
04:47
فريق تويوتا جازو للسباقات يحصد المركز الثاني في رالي أكروبوليس باليونان (صور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-03
شاتو كفريا... إلى العالمية
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-03
شاتو كفريا... إلى العالمية
0
اقتصاد
02:06
انخفاض أسعار البنزين وارتفاع سعر الغاز...
اقتصاد
02:06
انخفاض أسعار البنزين وارتفاع سعر الغاز...
0
منوعات
2025-05-22
مؤثرة تواجه مصيرا مرعبا خلال بث مباشر... قررت أن تنفصل عن حبيبها أمام المتابعين وما فعله بها صادم!
منوعات
2025-05-22
مؤثرة تواجه مصيرا مرعبا خلال بث مباشر... قررت أن تنفصل عن حبيبها أمام المتابعين وما فعله بها صادم!
0
أخبار لبنان
11:31
تدابير سير في النبطيّة تزامنًا مع إحياء مراسم التّاسع والعاشر من محرّم
أخبار لبنان
11:31
تدابير سير في النبطيّة تزامنًا مع إحياء مراسم التّاسع والعاشر من محرّم
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
قضية انفجار المرفأ… لا قرار ظنيًّا قبل إحياء الذكرى الخامسة
تقارير نشرة الاخبار
13:37
قضية انفجار المرفأ… لا قرار ظنيًّا قبل إحياء الذكرى الخامسة
0
أخبار دولية
13:30
قِمة سابعة عشرة لمنظمة التعاون الاقتصاديّ
أخبار دولية
13:30
قِمة سابعة عشرة لمنظمة التعاون الاقتصاديّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
توقيع اتفاق بين إسرائيل وسوريا… تراجُع التفاؤل
تقارير نشرة الاخبار
13:26
توقيع اتفاق بين إسرائيل وسوريا… تراجُع التفاؤل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
العدّ التنازلي لوصول الموفد الأميركيّ إلى بيروت بدأ.. ولبنان أمام مفترق طرق
تقارير نشرة الاخبار
13:20
العدّ التنازلي لوصول الموفد الأميركيّ إلى بيروت بدأ.. ولبنان أمام مفترق طرق
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية ٤-٧-٢٠٢٥
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية ٤-٧-٢٠٢٥
0
أخبار لبنان
10:46
السفير المصريّ: نحاول أن نسهّل مهام الرئيس عون للوصول إلى حال من الاستقرار في لبنان
أخبار لبنان
10:46
السفير المصريّ: نحاول أن نسهّل مهام الرئيس عون للوصول إلى حال من الاستقرار في لبنان
0
أخبار لبنان
10:38
جابر بعد لقائه وفد "البنك الدولي": قرض جر مياه الأولي إلى بيروت قريبًا إلى المجلس
أخبار لبنان
10:38
جابر بعد لقائه وفد "البنك الدولي": قرض جر مياه الأولي إلى بيروت قريبًا إلى المجلس
0
آخر الأخبار
08:14
لليوم الثالث... ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع في الجنوب
آخر الأخبار
08:14
لليوم الثالث... ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع في الجنوب
0
أخبار دولية
08:11
آخر التطورات حول الموقف المرتقب من حركة حماس بشأن وقف إطلاق النار بغزة
أخبار دولية
08:11
آخر التطورات حول الموقف المرتقب من حركة حماس بشأن وقف إطلاق النار بغزة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:06
انخفاض أسعار البنزين وارتفاع سعر الغاز...
اقتصاد
02:06
انخفاض أسعار البنزين وارتفاع سعر الغاز...
2
أخبار دولية
14:53
إقتراح مدعوم من الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة: إليكم التفاصيل
أخبار دولية
14:53
إقتراح مدعوم من الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة: إليكم التفاصيل
3
منوعات
03:17
أول ظهور لحفيد ترامب اللبناني: "ألكسندر ترامب بولس" (صور)
منوعات
03:17
أول ظهور لحفيد ترامب اللبناني: "ألكسندر ترامب بولس" (صور)
4
خبر عاجل
08:18
تدابير سير يومي السبت والإثنين تزامنًا مع أعمال تأهيل وتعبيد طريق المطار
خبر عاجل
08:18
تدابير سير يومي السبت والإثنين تزامنًا مع أعمال تأهيل وتعبيد طريق المطار
5
أخبار لبنان
08:42
مكتب الحجار ينفي خبرًا متداولًا عن قرار بمنع إقامة المضافات العاشورائية على الطرق العامة
أخبار لبنان
08:42
مكتب الحجار ينفي خبرًا متداولًا عن قرار بمنع إقامة المضافات العاشورائية على الطرق العامة
6
أمن وقضاء
08:15
نوره محمد النمش مفقودة... هل تعرفون مكانها؟
أمن وقضاء
08:15
نوره محمد النمش مفقودة... هل تعرفون مكانها؟
7
اسرار
23:30
أسرار الصحف 4-7-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 4-7-2025
8
صحف اليوم
23:50
شخصية لبنانية على علاقة وثيقة بالإدارة الأميركية تخوض نقاشات مع حزب الله حول ملف السلاح (الأخبار)
صحف اليوم
23:50
شخصية لبنانية على علاقة وثيقة بالإدارة الأميركية تخوض نقاشات مع حزب الله حول ملف السلاح (الأخبار)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More