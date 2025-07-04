نيكو وليامس يمدد عقده مع أتلتيك بلباو حتى عام 2035

مدد الجناح الإسباني الدولي نيكو وليامس الذي كان مرشحا بقوة للانتقال إلى برشلونة الإسباني، عقده مع فريقه أتلتيك بلباو حتى 30 حزيران 2035.



وقال بلباو في بيان نشره على موقعه الرسمي "توصل نادي أتلتيك بلباو ونيكو وليامس إلى اتفاق يقضي بتجديد عقد اللاعب لمدة ثماني سنوات بعد أن كان عقده ينتهي عام 2027".



وأضاف البيان "سترتفع قيمة البند الجزائي في عقده بنسبة 50 في المئة مقارنة بالقيمة السابقة".



ونقل الموقع الرسمي لبلباو عن وليامس قوله "عندما يتعلق الأمر باتخاذ القرارات، فإن الأهم بالنسبة الي هو الاستماع الى القلب. أنا حيث أريد أن أكون، هذا بيتي، أوبا أتلتيك".



المصدر: فرانس برس