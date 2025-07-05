لاعبو ليفربول يتجمعون في البرتغال لحضور جنازة جوتا

تجمع لاعبو ليفربول المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم في بلدة جوندومار البرتغالية الصغيرة اليوم السبت، لحضور جنازة زميلهم ديوجو جوتا الذي توفي مع شقيقه الأصغر في حادث سيارة في إسبانيا الخميس الفائت.



وكان قائد الفريق فيرجيل فان دايك وحارس المرمى كيفن كيليهير والمدرب أرنه سلوت من بين زملائه السابقين والحاليين الذين وصلوا إلى البرتغال في وقت متأخر من أمس الجمعة لتقديم العزاء في وفاة المهاجم وشقيقه أندريه سيلفا.



وتسبب موت جوتا بحالة من الصدمة في عالم كرة القدم وخارجه، وتدفقت رسائل التعازي من قادة الدول ونجوم اللعبة.

المصدر: رويترز