الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
32
o
الجنوب
31
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
32
o
الجنوب
31
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
في كأس العالم للأندية... دموع وتكريم من لاعبي البرتغال تكريمًا لذكرى جوتا
2025-07-05 | 06:00
شارك
0
min
في كأس العالم للأندية... دموع وتكريم من لاعبي البرتغال تكريمًا لذكرى جوتا
انهمرت دموع روبن نيفيز وجواو كانسيلو ثنائي الهلال السعودي خلال دقيقة الصمت حدادا على زميلهما السابق في منتخب البرتغال ديوجو جوتا قبل مباراة الفريق أمام فلومينينسي البرازيلي أمس الجمعة في كأس العالم للأندية لكرة القدم 2025.
وتواصلت التعازي حيث انضم نجوم كرة القدم بما في ذلك كريستيانو رونالدو وستيفن جيرارد، إلى رئيسي وزراء البرتغال وبريطانيا في الحداد على وفاة الشقيقين جوتا وأندريه.
وبدأت مباراة الأمس بين الهلال وفلومينينسي في أورلاندو بولاية فلوريدا بالوقوف دقيقة صمت من قبل اللاعبين والمشجعين للحداد على جوتا وأندريه.
وأصدر نيفيز، أحد أقرب أصدقاء جوتا، تحية مؤثرة عبر حسابه على منصة إنستغرام قبل ساعة تقريبا من انطلاق اللقاء.
كما وجه البرتغالي بيدرو نيتو، مهاجم تشيلسي الإنكليزي، تحية من القلب لصديقيه عندما خرج إلى الملعب بقميص يحمل اسميهما قبل مباراة دور الثمانية أمام بالميراس في فيلادلفيا.
المصدر: رويترز
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
العالم
للأندية...
وتكريم
لاعبي
البرتغال
تكريمًا
لذكرى
لاعبو ليفربول يتجمعون في البرتغال لحضور جنازة جوتا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
05:35
لاعبو ليفربول يتجمعون في البرتغال لحضور جنازة جوتا
رياضة
05:35
لاعبو ليفربول يتجمعون في البرتغال لحضور جنازة جوتا
0
أخبار دولية
2025-04-21
إطفاء برج إيفل مساء الاثنين تكريما لذكرى البابا فرنسيس
أخبار دولية
2025-04-21
إطفاء برج إيفل مساء الاثنين تكريما لذكرى البابا فرنسيس
0
فنّ
2025-06-09
عروض ترفيهية لدوجا كات وجيه بالفين وتيمز بين شوطي نهائي كأس العالم للأندية
فنّ
2025-06-09
عروض ترفيهية لدوجا كات وجيه بالفين وتيمز بين شوطي نهائي كأس العالم للأندية
0
رياضة
2025-06-07
جورجينيو يرحل عن أرسنال إلى فلامنغو قبل كأس العالم للأندية
رياضة
2025-06-07
جورجينيو يرحل عن أرسنال إلى فلامنغو قبل كأس العالم للأندية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
05:35
لاعبو ليفربول يتجمعون في البرتغال لحضور جنازة جوتا
رياضة
05:35
لاعبو ليفربول يتجمعون في البرتغال لحضور جنازة جوتا
0
رياضة
10:30
نيكو وليامس يمدد عقده مع أتلتيك بلباو حتى عام 2035
رياضة
10:30
نيكو وليامس يمدد عقده مع أتلتيك بلباو حتى عام 2035
0
رياضة
09:30
وصول جثمان جوتا إلى البرتغال تمهيداً لتشييعه في مسقط رأسه
رياضة
09:30
وصول جثمان جوتا إلى البرتغال تمهيداً لتشييعه في مسقط رأسه
0
رياضة
09:02
مقطع فيديو يضع نويهاوس في ورطة... توقيف وغرامة مالية وهذه التفاصيل!
رياضة
09:02
مقطع فيديو يضع نويهاوس في ورطة... توقيف وغرامة مالية وهذه التفاصيل!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-06-30
الأمن العام: تدابير مسلكية بحق عنصر مخالف في مطار رفيق الحريري الدولي
أمن وقضاء
2025-06-30
الأمن العام: تدابير مسلكية بحق عنصر مخالف في مطار رفيق الحريري الدولي
0
آخر الأخبار
06:18
معلومات الـLBCI: الامير يزيد غادر فجر اليوم
آخر الأخبار
06:18
معلومات الـLBCI: الامير يزيد غادر فجر اليوم
0
خبر عاجل
2025-06-14
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: العاصمة الإيرانية طهران تحترق
خبر عاجل
2025-06-14
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: العاصمة الإيرانية طهران تحترق
0
أخبار دولية
2025-06-23
سانا: إرتفاع عدد قتلى الهجوم على كنيسة في دمشق إلى 25
أخبار دولية
2025-06-23
سانا: إرتفاع عدد قتلى الهجوم على كنيسة في دمشق إلى 25
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:00
جولة ذخائر القديسة تيريزبا الطفل يسوع… محطها اليوم من مغدوشة
تقارير نشرة الاخبار
08:00
جولة ذخائر القديسة تيريزبا الطفل يسوع… محطها اليوم من مغدوشة
0
تقارير نشرة الاخبار
07:50
مستجدات مفاوضات وقف اطلاق النار في غزة…
تقارير نشرة الاخبار
07:50
مستجدات مفاوضات وقف اطلاق النار في غزة…
0
تقارير نشرة الاخبار
07:43
زيارة مفتي الجمهورية إلى دمشق تستمر
تقارير نشرة الاخبار
07:43
زيارة مفتي الجمهورية إلى دمشق تستمر
0
أخبار دولية
05:12
المفتي دريان في سوريا… إليكم التفاصيل
أخبار دولية
05:12
المفتي دريان في سوريا… إليكم التفاصيل
0
أخبار دولية
00:09
ترامب: أعتزم زيارة الرئيس الصينيّ وبرنامج إيران تعرض لانتكاسة دائمة وقد يتم التوصل إلى اتفاق في غزة
أخبار دولية
00:09
ترامب: أعتزم زيارة الرئيس الصينيّ وبرنامج إيران تعرض لانتكاسة دائمة وقد يتم التوصل إلى اتفاق في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
لغة جديدة.. دماغ أنشط وذاكرة أقوى
تقارير نشرة الاخبار
14:07
لغة جديدة.. دماغ أنشط وذاكرة أقوى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
القديسة تيريزيا بين العيش المشترك وارض القداسة والمعجزة الأولى للمسيح
تقارير نشرة الاخبار
13:53
القديسة تيريزيا بين العيش المشترك وارض القداسة والمعجزة الأولى للمسيح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
الهلال السعوديّ يستعد لخوض مباراة تاريخيّة في ربع نهائي كاس العالم للاندية
تقارير نشرة الاخبار
13:51
الهلال السعوديّ يستعد لخوض مباراة تاريخيّة في ربع نهائي كاس العالم للاندية
0
آخر الأخبار
13:47
طقس صيفيّ يسيطر على الحالة الجوية
آخر الأخبار
13:47
طقس صيفيّ يسيطر على الحالة الجوية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
13:39
ارشادات من وزارة الصحة للوقاية من الاسهال الحاد
أخبار لبنان
13:39
ارشادات من وزارة الصحة للوقاية من الاسهال الحاد
2
أخبار لبنان
12:21
الجيش الاسرائيلي: تصفية قاسم الحسيني الموجّه من "فيلق القدس"..
أخبار لبنان
12:21
الجيش الاسرائيلي: تصفية قاسم الحسيني الموجّه من "فيلق القدس"..
3
صحف اليوم
00:39
معلومات "الأخبار": الحزب أبلغ بري ردًا أوليًا
صحف اليوم
00:39
معلومات "الأخبار": الحزب أبلغ بري ردًا أوليًا
4
أخبار لبنان
08:42
مكتب الحجار ينفي خبرًا متداولًا عن قرار بمنع إقامة المضافات العاشورائية على الطرق العامة
أخبار لبنان
08:42
مكتب الحجار ينفي خبرًا متداولًا عن قرار بمنع إقامة المضافات العاشورائية على الطرق العامة
5
خبر عاجل
12:27
معلومات للـLBCI: رئيس الجمهورية يُواصل تنسيقه مع رئيس الحكومة للبحث في الردّ اللبناني على الورقة الاميركية وقد تقرر عقد اجتماع للجنة المعنيّة في صياغة الرد على الورقة الاميركية غدًا في قصر بعبدا
خبر عاجل
12:27
معلومات للـLBCI: رئيس الجمهورية يُواصل تنسيقه مع رئيس الحكومة للبحث في الردّ اللبناني على الورقة الاميركية وقد تقرر عقد اجتماع للجنة المعنيّة في صياغة الرد على الورقة الاميركية غدًا في قصر بعبدا
6
خبر عاجل
06:12
المبعوث الأميركيّ توم براك: أمل لبنان يستيقظ فالفرصة الآن وهذه لحظة تاريخية لتجاوز الطائفية المتعبة التي حكمت الماضي وتحقيق الوعد الحقيقيّ كوطن واحد وشعب واحد وجيش واحد
خبر عاجل
06:12
المبعوث الأميركيّ توم براك: أمل لبنان يستيقظ فالفرصة الآن وهذه لحظة تاريخية لتجاوز الطائفية المتعبة التي حكمت الماضي وتحقيق الوعد الحقيقيّ كوطن واحد وشعب واحد وجيش واحد
7
اسرار
00:36
أسرار الصحف المحلية ٥-٧-٢٠٢٥
اسرار
00:36
أسرار الصحف المحلية ٥-٧-٢٠٢٥
8
أخبار لبنان
16:53
قاسم: قدّمنا الأرقى والأعظم... قدّمنا سيد شهداء الأمة
أخبار لبنان
16:53
قاسم: قدّمنا الأرقى والأعظم... قدّمنا سيد شهداء الأمة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More