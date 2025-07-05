في كأس العالم للأندية... دموع وتكريم من لاعبي البرتغال تكريمًا لذكرى جوتا

انهمرت دموع روبن نيفيز وجواو كانسيلو ثنائي الهلال السعودي خلال دقيقة الصمت حدادا على زميلهما السابق في منتخب البرتغال ديوجو جوتا قبل مباراة الفريق أمام فلومينينسي البرازيلي أمس الجمعة في كأس العالم للأندية لكرة القدم 2025.



وتواصلت التعازي حيث انضم نجوم كرة القدم بما في ذلك كريستيانو رونالدو وستيفن جيرارد، إلى رئيسي وزراء البرتغال وبريطانيا في الحداد على وفاة الشقيقين جوتا وأندريه.



وبدأت مباراة الأمس بين الهلال وفلومينينسي في أورلاندو بولاية فلوريدا بالوقوف دقيقة صمت من قبل اللاعبين والمشجعين للحداد على جوتا وأندريه.



وأصدر نيفيز، أحد أقرب أصدقاء جوتا، تحية مؤثرة عبر حسابه على منصة إنستغرام قبل ساعة تقريبا من انطلاق اللقاء.



كما وجه البرتغالي بيدرو نيتو، مهاجم تشيلسي الإنكليزي، تحية من القلب لصديقيه عندما خرج إلى الملعب بقميص يحمل اسميهما قبل مباراة دور الثمانية أمام بالميراس في فيلادلفيا.



المصدر: رويترز