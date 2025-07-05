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العائلة والأصدقاء والزملاء وعالم كرة القدم في وداع ديوغو جوتا وشقيقه

2025-07-05 | 11:00
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العائلة والأصدقاء والزملاء وعالم كرة القدم في وداع ديوغو جوتا وشقيقه

تهافت لاعبو ليفربول الإنكليزي الحاليون والسابقون وإدارته ومدربوه والأصدقاء وزملاء المنتخب الوطني للتواجد بجانب العائلة في الوداع الأخير للمهاجم البرتغالي ديوغو جوتا، وذلك في مراسم جنازة ابن الـ28 الذي قضى وشقيقه الأصغر أندريه سيلفا في حادث سير مروع ليل الأربعاء-الخميس.

وأقيمت مراسم جنازة مشتركة لجوتا وشقيقه البالغ 25 عاما في كنيسة إيغريجا ماتريس دي غوندومار بالقرب من بورتو، بعد الحادث المروع الذي حصل على الحدود البرتغالية-الإسبانية حين كان اللاعب في طريقه للعودة إلى فريقه ليفربول عبر عبارة من أجل بدء الاستعداد للموسم الجديد.

وحضر المدرب الهولندي لليفربول أرنه سلوت برفقة لاعبيه، بينهم القائد الهولندي فيرجيل فان دايك جو غوميز والأوروغوياني داروين نونييس والأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر والإيطالي فيديريكو كييزا.

وحضر أيضا مدرب المنتخب البرتغالي الحالي الإسباني روبرتو مارتينيس والسابق فرناندو سانتوس وزميلاه السابقان في ليفربول جوردان هندرسون وجيمس ميلنر وبعض رفاق الدرب في المنتخب الوطني مثل قائد مانشستر يونايتد الإنكليزي برونو فرنانديش ولاعب تشلسي الإنكليزي جواو فيليكس ونجم مانشستر سيتي الإنكليزي برناردو سيلفا.

وكان لافتا غياب قائد المنتخب نجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو عن المراسم، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وتجمع حشد غفير من المعزين خارج الكنيسة للوقوف بجانب أصدقاء الشقيقين وعائلتيهما ومدربيهما وزملائهما أثناء سير موكب الجنازة التي كانت خاصة، لكن تم بث المراسم بمذياع خارج الكنيسة.

وفي حديث موجه لأطفال جوتا الثلاثة الذين لم يحضروا القداس، ولوالدتهم وجديهما، سُمع كاهن غونودمار يقول في البث "لا كلمات تُقال، لكن هناك مشاعر. ونحن أيضا نعاني كثيرا، ونتضامن معكم عاطفيا".

وكان جوتا الذي أحرز الموسم الماضي لقب دوري الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده للمرة الثانية، أعلن عن زواجه من خطيبته روتي كاردوسو في 22 حزيران الماضي ولهما ثلاثة أطفال.
 
 
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