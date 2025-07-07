في هونغ كونغ... افتتاح متحف للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

اصطف مشجعو كرة القدم في هونغ كونغ لساعات الاثنين لإلتقاط صور لكؤوس وقمصان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في معرض فريد من نوعه خارج موطن النجم البرتغال.



والتقط زوار افتتاح "متحف سي أر لايف في هونغ كونغ"، صورا بجوار تماثيل بالحجم الطبيعي لكريستيانو رونالدو.



وقال ألفين لاي، البالغ من العمر 14 عاما، والذي كان أول من وقف في طابور يضم أكثر من 100 شخص "كريستيانو رونالدو هو قدوتي... إنه مميز".



ووقّع رونالدو عقدا جديدا لمدة عامين مع نادي النصر السعودي الشهر الماضي.



وقال توماس فرويس، ممثل مكتب عائلة رونالدو، إن النجم البرتغالي، الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات، سيستقبل الجماهير في المتحف "قريبا جدا".



وأضاف فرويس لوكالة فرانس برس أن المعرض يحمل "رسالة قوية للجميع لتحقيق أحلامهم".



وأكد المنظمون أن معرض هونغ كونغ سيستمر لمدة عام قبل أن ينتقل إلى الصين.