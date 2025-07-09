أو. أم. تي تفتخر بدعمها لفريقي الرياضي والحكمة

خصّصت OMT الرياضة ضمن استراتيجيتها بدعم استثنائي تشجيعًا للشباب اللبناني على التنافس بروح رياضية.



وتفتخر شركة OMT اليوم بدعمها للفريقين خلال المنافسة على لقب بطولة لبنان لكرة السلة.



وأعربت الشركة عن فخرها في بيان، جاء فيه: "نحنا مع الحكمة، ونحنا مع الرياضي، ومع كل فريق عم يقدّم للرياضة أفضل ما عنده على أرض الملاعب. خلّونا سوا نعيش كل سلّة، كل تمريرة، حتّى كل محاولة تسجيل بحماس وتحدّي وقلب واحد. أو. أم. تي حدّك".