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رياضة
الفرنسي تيو هرنانديز ينضم إلى الهلال السعودي
2025-07-10 | 12:03
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الفرنسي تيو هرنانديز ينضم إلى الهلال السعودي
التحق الظهير الدولي الفرنسي تيو هرنانديز بالهلال السعودي لكرة القدم بعقد يمتد لثلاثة أعوام قادما من ميلان الإيطالي، وذلك وفق ما أعلن ناديه الجديد الخميس.
ويشكل الانتقال إلى الدوري السعودي مخاطرة بعض الشيء بالنسبة لهرنانديز قبل عام من مونديال 2026، لكن ذلك لا يعني أنه لن يسير على خطى لاعب الوسط نغولو كانتي الذي استدعي إلى تشكيلة المنتخب الفرنسي لكأس أوروبا 2024 رغم دفاعه عن ألوان نادي الاتحاد السعودي.
وقد يكون هرنانديز مدركا بأن لا خيار أمام مدرب فرنسا ديدييه ديشان سوى الاستعانة به، في ظل عدم توفر الظهير الأيسر الذي يمكنه منافسة ابن الـ27 عاما الذي خاض حتى الآن 38 مباراة بألوان "الديوك"، في هذا المركز باستثناء لوكا دينيي.
المصدر: وكالة فرانس برس
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