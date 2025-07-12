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بعد وفاته... ليفربول يحجب رقم 20 الخاص بجوتا إلى الأبد

2025-07-12 | 04:45
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بعد وفاته... ليفربول يحجب رقم 20 الخاص بجوتا إلى الأبد

أعلن ليفربول يوم الجمعة الماضي، حجب الرقم 20 الذي كان يرتديه الدولي البرتغالي ديوغو جوتا الذي توفي في حادث سيارة في إسبانيا الأسبوع الماضي.
 
وقال ليفربول في منشور عبر موقعه الإلكتروني إنه حجب الرقم في كل المستويات بما في ذلك فريق السيدات والأكاديمية وذلك بعد التشاور مع روت زوجة اللاعب الراحل وعائلته.
 
وقال مايكل إدواردز، الرئيس التنفيذي لكرة القدم في مجموعة فينواي الرياضية المالكة للنادي "أعتقد أن هذه المرة الأولى في تاريخ نادي ليفربول لكرة القدم التي يحصل فيها فرد على مثل هذا الشرف. لذلك، يمكننا القول أنه تكريم فريد من نوعه لشخص رائع وفريد. بحجب الرقم، نجعله أبديا - وبالتالي لا يمكن نسيانه أبدا".
 
وتوفي جوتا وشقيقه أندريه سيلفا، الذي كان يلعب في صفوف بينافيل في دوري الدرجة الثانية البرتغالي، في حادث في شمال غرب إسبانيا في 3 تموز.
 
المصدر: رويترز
 
 
 
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