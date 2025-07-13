الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

في أول مباراة بعد الفاجعة... ليفربول يكرم "البطل" جوتا

2025-07-13 | 14:30
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
في أول مباراة بعد الفاجعة... ليفربول يكرم "البطل" جوتا

كَرَّم فريق ليفربول الإنكليزي لاعبه ديوغو جوتا في أول مباراة له بعد فاجعة خسارة المهاجم الدولي البرتغالي في حادث سير، وذلك في لقاء ودي استعدادي ضد مضيفه بريستون من المستوى الثاني (تشامبيونشيب) أنهاه بالفوز 3-1.

وأشاد المدرب الهولندي لليفربول آرنه سلوت بمهاجم الراحل في مقابلة نُشرت الأحد، قائلا إنه كان "بطلا" في كل ما فعله.

وتوفي جوتا، الأب لثلاثة أطفال والذي تزوج من شريكته روت كاردوسو قبل 11 يوما من الحادث، إلى جانب شقيقه الأصغر أندريه سيلفا في الثالث من تموز بعد أن انحرفت سيارتهما من نوع لامبورغيني عن الطريق واشتعلت فيها النيران في شمال إسبانيا.

وقال سلوت لموقع ليفربول الإلكتروني قبل مباراة الأحد الودية "أعتقد أن ما يُعزيني هو أنه في الشهر الأخير من حياته كان بطلا في كل شيء".

واضاف "بطل لعائلته، وهذا هو الأهم والأساس، لأنه تزوج".

وتابع "بطل لبلاده لأنه فاز بدوري الأمم الأوروبية مع بلد كان يُحبه كثيرا، لأنه ارتدى العلم أيضا خلال احتفالاتنا. وبالطبع بطل لفريقنا بفوزه بالدوري الإنكليزي الممتاز".

وكان سلوت انضم في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى عدد من اللاعبين لحضور مراسم التأبين التي أقيمت لجوتا وشقيقه خارج ملعب أنفيلد.

وأعلن ليفربول هذا الأسبوع أن قميص جوتا رقم 20 سيُحجب عن جميع الفئات السنية للنادي.

وقال سلوت "سنحمله دائما في قلوبنا، في أفكارنا، أينما ذهبنا".

وأضاف "لا يبدو أن هناك شيء مهم إذا ما فكرنا فيما حدث. من الصعب جدا إيجاد الكلمات المناسبة لأننا نتجادل باستمرار حول ما هو مناسب".

وبعد أداء نشيد ليفربول التقليدي "لن تسير وحدك أبدا" قبل انطلاق المباراة في ديبدايل، وضع قائد بريستون بن وايتمان إكليلا من الزهور أمام جماهير الفريق الزائر. ثم وقف الجميع دقيقة صمت مع ارتداء لاعبي الفريقين شارات سوداء.

وكان الهداف المصري محمد صلاح ضمن تشكيلة ليفربول الأساسية وقائد الفريق في اللقاء، بينما غاب الهولندي فيرجيل فان دايك من قائمة اللاعبين لكنه كان حاضرا في اللقاء.

وردد مشجعو ليفربول عدة مرات أغنية جوتا التي يقولون فيها أنه أفضل من أسطورة البرتغال لويس فيغو، حتى قبل انطلاق المباراة.

ورفعت الجماهير لافتات كُتب عليها "رقمنا 20 إلى الأبد" تكريما للرجل الذي توفي عن 28 عاما.

وكالة فرانس برس
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

تكريم

ليفربول

لاعب

ديوغو جوتا

أول مباراة

الفاجعة

خسارة

المهاجم الدولي

البرتغالي

حادث سير.

بعد وفاته... ليفربول يحجب رقم 20 الخاص بجوتا إلى الأبد
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
2025-07-08

"سيكون من الصعب للغاية تقبّل أن ديوغو لن يكون موجودا"... ليفربول يعود إلى التمارين للمرة الاولى بعد وفاة جوتا

LBCI
رياضة
2025-07-03

رونالدو عن وفاة ديوغو جوتا: "أمر لا يُصدق" (صورة)

LBCI
رياضة
2025-07-05

لاعبو ليفربول يتجمعون في البرتغال لحضور جنازة جوتا

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-03

ليفربول يقول في بيان إنه يشعر بالحزن الشديد بسبب الوفاة المأساوية لديوغو جوتا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
2025-07-12

بعد وفاته... ليفربول يحجب رقم 20 الخاص بجوتا إلى الأبد

LBCI
رياضة
2025-07-10

الفرنسي تيو هرنانديز ينضم إلى الهلال السعودي

LBCI
رياضة
2025-07-09

أو. أم. تي تفتخر بدعمها لفريقي الرياضي والحكمة

LBCI
رياضة
2025-07-08

مبابي يسحب شكوى المضايقة الأخلاقية ضد سان جرمان... وهذه التفاصيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-07-10

في خزان صرف صحي مهجور في إيرلندا: مئات الجثث لأطفال وقضية لم تُغلق منذ عقود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-09

الدولة تفاوض… لكن أين حزب الله؟

LBCI
خبر عاجل
07:03

قيادة الجيش تنفي ما يتم تداوله بشأن دخول مسلحين إلى لبنان وانسحاب الجيش من مناطق حدودية في البقاع

LBCI
منوعات
2025-07-12

اختفت لمدة أسبوعين في منطقة نائية... ما حصل مع سائحة في أستراليا صادم وهذا كان مصيرها!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

خسارة بطعم الفوز لمنتخب لبنان للسيدات امام اليابان مع انطلاقة بطولة اسيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

ذخائرُ القديسة تيرزيا الطفل يسوع في الفياضية بعد جولة في المتن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

ليلة المتاحف تعود بعد غياب ست سنوات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

بلدية شتورا تُحوّل نهرها إلى محمية بيئية ومساحة عامة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

من الكرواسون للكاتو... موجة غلاء الزبدة تجتاح العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

بالأرقام... تراجع لافت في إنتاج واستهلاك العرق اللبنانيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

في مغارة لجنة مراقبة هيئات الضمان سابقاً فضائحُ تعود الى انفجار مرفأ بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

ترسيم الحدود البحرية مع قبرص يتقدم لكنه مرتبط بالترسيم مع سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

اققال الحدود البرية...هذه تداعياتها على الصادرات اللبنانية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
04:54

بسبب أعمال مخلة بالآداب... ختم مركز تدليك في جبيل بالشمع الأحمر!

LBCI
أمن وقضاء
14:57

بعد انتشار أنباء عن العثور على مخزن أسلحة في حرش بتبيات... معلومات الـLBCI: حسب الكشف الميدانيّ الأوّل لا شيء مرتبطًا بداعش

LBCI
فنّ
08:30

"وقّعي وتنازلي بتصيري آدميّة"... نادين الراسي تفضح ما تعرّضت له في معركة الحضانة (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
02:53

جعجع: تصريح توم براك برسم السلطة والحكومة اللبنانية

LBCI
خبر عاجل
07:03

قيادة الجيش تنفي ما يتم تداوله بشأن دخول مسلحين إلى لبنان وانسحاب الجيش من مناطق حدودية في البقاع

LBCI
أخبار دولية
00:25

في فرنسا... سجين يهرب من السجن في حقيبة نزيل آخر أفرج عنه

LBCI
خبر عاجل
17:07

مصدر في شركة الخطوط الجوية التركية للـLBCI: لا صحة للمعلومات المتداولة بشأن إلغاء الرحلات إلى كل من لبنان سوريا العراق والأردن

LBCI
خبر عاجل
15:45

معلومات للـLBCI: نتيجة التحقيق الأوليّ في عملية الدهم في بلدة بتبيات تبيّن أنّ الموقوفين لم يحضّروا لأعمال إرهابية وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More