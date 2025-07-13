في أول مباراة بعد الفاجعة... ليفربول يكرم "البطل" جوتا

كَرَّم فريق ليفربول الإنكليزي لاعبه ديوغو جوتا في أول مباراة له بعد فاجعة خسارة المهاجم الدولي البرتغالي في حادث سير، وذلك في لقاء ودي استعدادي ضد مضيفه بريستون من المستوى الثاني (تشامبيونشيب) أنهاه بالفوز 3-1.

وأشاد المدرب الهولندي لليفربول آرنه سلوت بمهاجم الراحل في مقابلة نُشرت الأحد، قائلا إنه كان "بطلا" في كل ما فعله.

وتوفي جوتا، الأب لثلاثة أطفال والذي تزوج من شريكته روت كاردوسو قبل 11 يوما من الحادث، إلى جانب شقيقه الأصغر أندريه سيلفا في الثالث من تموز بعد أن انحرفت سيارتهما من نوع لامبورغيني عن الطريق واشتعلت فيها النيران في شمال إسبانيا.

وقال سلوت لموقع ليفربول الإلكتروني قبل مباراة الأحد الودية "أعتقد أن ما يُعزيني هو أنه في الشهر الأخير من حياته كان بطلا في كل شيء".

واضاف "بطل لعائلته، وهذا هو الأهم والأساس، لأنه تزوج".

وتابع "بطل لبلاده لأنه فاز بدوري الأمم الأوروبية مع بلد كان يُحبه كثيرا، لأنه ارتدى العلم أيضا خلال احتفالاتنا. وبالطبع بطل لفريقنا بفوزه بالدوري الإنكليزي الممتاز".

وكان سلوت انضم في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى عدد من اللاعبين لحضور مراسم التأبين التي أقيمت لجوتا وشقيقه خارج ملعب أنفيلد.

وأعلن ليفربول هذا الأسبوع أن قميص جوتا رقم 20 سيُحجب عن جميع الفئات السنية للنادي.

وقال سلوت "سنحمله دائما في قلوبنا، في أفكارنا، أينما ذهبنا".

وأضاف "لا يبدو أن هناك شيء مهم إذا ما فكرنا فيما حدث. من الصعب جدا إيجاد الكلمات المناسبة لأننا نتجادل باستمرار حول ما هو مناسب".

وبعد أداء نشيد ليفربول التقليدي "لن تسير وحدك أبدا" قبل انطلاق المباراة في ديبدايل، وضع قائد بريستون بن وايتمان إكليلا من الزهور أمام جماهير الفريق الزائر. ثم وقف الجميع دقيقة صمت مع ارتداء لاعبي الفريقين شارات سوداء.

وكان الهداف المصري محمد صلاح ضمن تشكيلة ليفربول الأساسية وقائد الفريق في اللقاء، بينما غاب الهولندي فيرجيل فان دايك من قائمة اللاعبين لكنه كان حاضرا في اللقاء.

وردد مشجعو ليفربول عدة مرات أغنية جوتا التي يقولون فيها أنه أفضل من أسطورة البرتغال لويس فيغو، حتى قبل انطلاق المباراة.

ورفعت الجماهير لافتات كُتب عليها "رقمنا 20 إلى الأبد" تكريما للرجل الذي توفي عن 28 عاما.

وكالة فرانس برس