خلفاً لبيولي... النصر السعودي يتعاقد مع المدرب البرتغالي جيزوس لموسم واحد

أعلنت إدارة شركة النصر تعاقدها مع المدرب البرتغالي جورجي جيزوس لمدة موسم واحد خلفا للإيطالي ستيفانو بيولي.



وكتب النصر على حسابه على منصة "إكس": "السيد جورجي جيزوس مدربا للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر وذلك بعقد يمتد لمدة موسم واحد"، مضيفا "تمنياتنا بالتوفيق له ولطاقمه في مشوارهم مع العالمي".



وقال جيزوس عبر حسابه على إنستغرام: "لا نلعب فقط من أجل الفوز - نحن نلعب من أجل صنع التاريخ. دعونا نجعل ذلك يحدث.. فصل جديد".



وكان النصر قد تخلى عن خدمات بيولي بعد أقل من موسم على التعاقد معه وذلك بعد حلوله ثالثا في الدوري.



المصدر: فرانس برس