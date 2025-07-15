توفي بطريقة مأساوية... الموت يغيب أكبر عداء ماراثون في العالم!

توفي أكبر عداء ماراثون في العالم، الهندي فوجا سينغ عن عمر ناهز 114 عاما في الهند بعدما صدمته سيارة.



وقال خوشوانت سينغ عبر حسابه على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي إن سينغ الملقب بـ"الإعصار ذو العمامة"، توفي بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق في منطقة جالاندهار، مسقط رأسه في ولاية البنجاب بشمال غرب البلاد يوم أمس الاثنين.



وأضاف "رحل إعصاري ذو العمامة. ارقد في سلام يا عزيزي فوجا".



ولم يتمكن فوجا سينغ من إصدار شهادة ميلاد له، لكن عائلته تصر على أنه ولد في الأول من نيسان عام 1911، عندما كانت الهند لا تزال جزءاً من الإمبراطورية البريطانية.



وبسبب عدم وجود وثائق تثبت عمره، لم تتمكن موسوعة غينيس للأرقام القياسية من منحه اللقب الرسمي لأكبر عداء ماراثون في العالم.



وشارك في سباقات ماراثون كاملة (42.195 كلم) حتى بلغ المئة عام. كان آخر سباق له لمسافة 10 كلم في ماراثون هونغ كونغ عام 2013، حيث أنهاه في ساعة و32 دقيقة و28 ثانية.



وأصبح الرجل الملتحي الذي يرتدي عمامة، مشهورا عالميا بعد أن بدأ ممارسة رياضة الجري لمسافات طويلة في سن التاسعة والثمانين، بعد وفاة زوجته وأحد أبنائه، وقد ألهمته مشاهدة سباقات الماراثون على التلفزيون.



وحمل سينغ شعلة الألعاب الأولمبية في أثينا 2004 ولندن 2012، وظهر في إعلانات مع نجوم رياضيين مثل الانكليزي ديفيد بيكهام والملاكم الأميركي محمد علي.

المصدر: فرانس برس