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بعد انتهاء فترة إعارته... ألمادا ينضم إلى صفوف أتلتيكو مدريد

2025-07-16 | 02:03
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بعد انتهاء فترة إعارته... ألمادا ينضم إلى صفوف أتلتيكو مدريد

توصل أتلتيكو مدريد الإسباني إلى اتفاق مع نادي بوتافوغو البرازيلي لضم اللاعب الأرجنتيني الدولي تياغو ألمادا، الى صفوفه بعد نهاية فترة إعارته الى ليون الفرنسي في 30 حزيران.
  
وقال نادي العاصمة الإسباني على موقعه الرسمي "اتفق أتلتيكو مدريد وبوتافوغو على انتقال اللاعب الأرجنتيني الدولي تياغو ألمادا البالغ من العمر 24 عامًا، إلى مدريد للخضوع للفحص الطبي ثم توقيع عقده الرسمي".

وتدّرج ألمادا، في صفوف فيليز سارسفيلد الأرجنتيني، حيث خاض أول مباراة رسمية معه عام 2018 وهو في السابعة عشرة من عمره.

وبعد أن أصبح لاعبا دوليا، تُوّج لاعب الوسط المهاجم بطلاً للعالم مع منتخب الأرجنتين في مونديال قطر 2022، وشارك في دورة الألعاب الأولمبية في باريس مع المنتخب الأولمبي الأرجنتيني.

المصدر: فرانس برس
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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