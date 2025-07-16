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رسميا... ريال مدريد يعلن رحيل لوكاس فاسكيس

2025-07-16 | 15:00
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رسميا... ريال مدريد يعلن رحيل لوكاس فاسكيس

أعلن ريال مدريد الإسباني رسميا رحيل ظهيره لوكاس فاسكيس الخميس، بعدما خاض فاسكيس مباراته الأخيرة ضد باريس سان جرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية بعد عشرة مواسم قضاها مع الفريق الملكي.

وشارك الدولي الإسباني، الذي لم يُعلن عن ناديه المستقبلي بعد، في 402 مباراة مع الفريق الأبيض وحصد 23 لقبا. وسيتم تكريمه الخميس خلال حفل وداع في فالديبيباس، ملعب تدريب النادي.

بحسب المعلومات، فقد انضم لاعب خط الوسط، الذي تحول إلى ظهير أيمن، إلى ريال مدريد عام 2007 في سن السادسة عشرة. وتدرج في مختلف الفئات العمرية.

وأعير إلى إسبانيول لموسم واحد عام 2014، وشارك للمرة الاولى مع الفريق الأول في ايلول 2015. وصرح رئيس النادي فلورنتينو بيريس قائلاً "يجسد لوكاس فاسكيس قيم ريال مدريد على نحو مثالي، مما يجعله أحد أكثر اللاعبين المحبوبين لدى جماهيرنا".

وقال فاسكيس على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "بعد أكثر من 400 مباراة، حان وقت وداع نادي حياتي. أغادر مرتاح بال، مدركًا أنني بذلت قصارى جهدي".

واضاف "لطالما كنت مدركًا للمسؤولية والشرف اللذين يرافقان الدفاع عن هذا الشعار".

وكالة فرانس برس
 
 
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