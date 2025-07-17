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التونسية أنس جابر تعلق مسيرتها في ملاعب كرة المضرب: "أريد أن أضع نفسي في المقام الأول"

2025-07-17 | 13:11
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التونسية أنس جابر تعلق مسيرتها في ملاعب كرة المضرب: "أريد أن أضع نفسي في المقام الأول"

أعلنت النجمة التونسية أنس جابر، المتراجعة في تصنيف رابطة المحترفات (دبليو تي أيه) إلى المركز 71 بعدما وصلت إلى الوصافة، عن قرار تعليق مسيرتها في ملاعب كرة المضرب من أجل أن "وضع نفسها في المقام الأول".

ونشرت ابنة الثلاثين عاما عبر حسابها على انستغرام "بذلت مجهودا كبيرا خلال العامين الأخيرين وعانيت من الإصابات وتحديات أخرى عديدة. لكن في أعماقي، لم أشعر بالسعادة الحقيقية على الملعب منذ فترة طويلة".

وأضافت وصيفة بطولة ويمبلدون لعامي 2022 و2023 وفلاشينغ ميدوز 2022 "كرة المضرب رياضة رائعة، لكن اليوم، أعتقد أن الوقت قد حان لأخذ خطوة للوراء وأن أضع نفسي في المقام الأول: أن أتنفس، أتعافى، وأعيد اكتشاف متعة الحياة ببساطة".

وتوجهت بـ"الشكر لجمهوري على تفهمهم. دعمكم ومحبتكم يعنيان لي الكثير. أحملهما دائما معي"، مضيفة "حتى عندما أكون بعيدة عن الملعب، سأبقى قريبة وعلى تواصل بطرق مختلفة، وسأتشارك هذه الرحلة معكم جميعا".

وكالة فرانس برس

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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