بعد وفاته... تخليد اسم جوتا في قاعة مشاهير ولفرهامبتون واندرارز

خلّد ولفرهامبتون واندرارز اسم المهاجم البرتغالي الراحل ديوغو جوتا بضمه لقاعة مشاهير النادي بعد وفاته مع شقيقه في حادث سيارة بإسبانيا في الثالث من تموز الجاري.



وساعد جوتا ولفرهامبتون على الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز في 2018 قبل أن ينضم إلى ليفربول في 2020.



وقال مات وايلد مدير قطاع كرة القدم في ولفرهامبتون في بيان أمس الخميس "لم يكن ديوغو لاعبا استثنائيا فحسب، بل كان شخصا يتحلى بالتواضع واللطف طوال فترة وجوده في ولفرهامبتون وسيفتقده الجميع بشدة".



المصدر: رويترز