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اشتهر بقفزته الشهيرة عام 2012... وفاة المغامر فيليكس بومغارتنر في حادث مأساوي في إيطاليا!

2025-07-18 | 03:46
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اشتهر بقفزته الشهيرة عام 2012... وفاة المغامر فيليكس بومغارتنر في حادث مأساوي في إيطاليا!

توفي المغامر النمساوي فيليكس بومغارتنر، المعروف بمغامراته المذهلة التي حطمت الأرقام القياسية، بما في ذلك قفزة مظلية لمسافة 24 ميلاً من حافة الفضاء عام 2012، في حادث طيران شراعي في إيطاليا، وفق تقارير إعلامية محلية.

وأفادت التقارير بأن النمساوي، البالغ من العمر 56 عامًا، وهو من عشاق الرياضات الخطرة، أصيب بمرض أثناء تحليقه بطائرة شراعية آلية في مدينة بورتو سانت إلبيديو الساحلية الإيطالية، ما أدى إلى اصطدامها بمسبح أحد الفنادق.

وكشفت التقارير أنه توفي على الفور خلال الحادث الغريب، كما أصيب موظف في الفندق بجروح في الرقبة بعد أن صدمته الطائرة الشراعية.

وقبل ساعتين من وقوع الحادث، نشر بومغارتنر صورة عبر خاصية القصص المصورة على إنستغرام وكتب: "رياح عاتية".

وشملت مغامراته المثيرة القفز المظلي العنيف، والقفز من القاعدة، والقفز بالمظلات، وحقق عام 1999 الرقم القياسي العالمي لأعلى قفزة بالمظلة من مبنى عندما قفز من برجي بتروناس اللذين يبلغ ارتفاعهما 1483 قدمًا في كوالالمبور، ماليزيا.                   

وحقق بومغارتنر شهرة كبيرة في عام 2012، عندما قفز لمسافة 24 ميلًا من منطاد هيليوم، ووصل إلى سرعة قصوى بلغت 1.25 ماخ (843.6 ميل في الساعة)، ليصبح أول شخص يكسر حاجز الصوت من دون مركبة.

 

 

المصدر

 
 
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