عبّر المهاجم الكاميروني براين مبومو عن حماسته للسير على خطى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في "أكبر نادٍ في العالم" بعد انضمامه إلى مانشستر يونايتد الانكليزي.

بعد أسابيع من المحادثات المطولة، أكمل اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا أخيرًا انتقاله من برنتفورد الاثنين مقابل 65 مليون جنيه إسترليني (87 مليون دولار) بالإضافة إلى 6 ملايين جنيه إسترليني محتملة كإضافات.

وقّع المهاجم عقدا مع "نادي أحلامي" حتى عام 2030، مع خيار التمديد لموسم آخر.

وصرح اللاعب الكاميروني الدولي للموقع الرسمي لمانشستر يونايتد الثلاثاء "منذ البداية، أردت الانضمام إلى هذا النادي العملاق، والآن أنا هنا وسعيد للغاية".

واضاف "بالنسبة لي، إنه أكبر نادٍ في العالم، وفي إنكلترا أيضًا. أعتقد أن الجماهير متحمسة، والملعب رائع، وأعتقد أن كل لاعب يرغب في اللعب هنا.

وكشف "أعتقد أن أول قميص لي كان قميص مانشستر يونايتد واسم رونالدو على ظهره. إنه نادٍ كبير، وأنا سعيد جدا بوجودي هنا". وبات مبومو ثالث صفقات المدرب البرتغالي روبن أموريم في فترة الانتقالات الصيفية بعد وصول المهاجم البرازيلي ماتيوش كونيا والظهير الأيسر البارغوياني دييغو ليون.

وكالة فرانس برس