البرتغالي كونسيساو ينتقل رسمياً الى يوفنتوس

انضم الجناح البرتغالي الدولي فرانسيسكو كونسيساو رسميا الى يوفنتوس الإيطالي حتى عام 2030، بعد أن أمضى في صفوف الأخير الموسم الماضي على سبيل الاعارة من بورتو البرتغالي.وقال النادي في بيان "يعلن يوفنتوس عن توصله الى اتفاق مع بورتو يقضي بالحصول على خدمات فرانسيسكو كونسيساو بشكل رسمي".وكشف يوفنتوس أنه دفع مبلغا مقداره 30.4 ملايين يورو (نحو 35 مليون دولار) تسدد على أربع دفعات" بالإضافة الى 1.6 مليون مكافآت ومحفزات.وبحسب الصحف المحلية، فان يوفنتوس بصدد اتمام صفقة أخرى من بورتو أيضا تتعلق بالظهير الأيمن جواو ماريو مقابل 16 مليون يورو.المصدر: فرانس برس