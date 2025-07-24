برشلونة يتعاقد مع راشفورد على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد

تعاقد نادي برشلونة مع المهاجم الإنكليزي ماركوس راشفورد على سبيل الإعارة مع خيار الشراء من مانشستر يونايتد الإنكليزي حتى نهاية الموسم المقبل.



وقال نادي برشلونة في بيان "توصّل برشلونة ومانشستر يونايتد إلى اتفاق يقضي بانتقال ماركوس راشفورد على سبيل الإعارة حتى 30 حزيران 2023".



وتابع "الاتفاق يشمل خيار شراء المهاجم الإنكليزي".



ويدفع برشلونة 75% من راتب راشفورد الأسبوعي البالغ 435 ألف دولار خلال فترة إعارته، فيما يتنازل اللاعب عن النسبة المتبقية منه، وذلك حسب تقارير صحافية إسبانية.



المصدر: فرانس برس