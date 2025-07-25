يوفنتوس يرفض عرضا من تشلسي للتخلي عن يلديز

رفض يوفنتوس الإيطالي عرضا من تشلسي الإنكليزي، المتوج مؤخرا بلقب النسخة الأولى من مونديال الأندية لكرة القدم بحلته الجديدة، للتخلي له عن خدمات مهاجمه الدولي التركي الشاب كينان يلديز، وذلك وفق التقارير الإعلامية.



وأفادت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" بأن يوفنتوس لم يتردد في رفض العرض المقدم من تشلسي الذي يشرف عليه المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا، والمقدر بين 65 و68 مليون يورو لأن فريق "السيدة العجوز" يرى بابن العشرين عاما ركيزة أساسية في محاولة النهوض والعودة مستقبلا إلى مكانته بين كبار إيطاليا وأوروبا.



ومن أجل تشجيع يلديز على البقاء في الفريق، يعتزم يوفنتوس رفع راتب اللاعب التركي من خلال عقد جديد بين الطرفين.



وبعد موسم ناجح على صعيد المردود الشخصي في فريق اكتفى بإنهاء الدوري رابعا، يسير يوفنتوس نحو رفع الراتب إلى 3.5 مليون يورو في الموسم، ما يتماشى مع رواتب اللاعبين الرئيسيين الآخرين في الفريق الأول وفق التقارير.



وانضم يلديز إلى عملاق تورينو في صيف 2022 قادما من بايرن ميونيخ الألماني، ولعب مع الفريق الرديف قبل أن يسجل بدايته مع الكبار في آب 2023.



وخاض التركي بالمجمل 84 مباراة بألوان يوفنتوس في كافة المسابقات، مسجلا 16 هدفا مع 10 تمريرات حاسمة، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".