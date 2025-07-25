الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
31
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
31
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
يوفنتوس يرفض عرضا من تشلسي للتخلي عن يلديز
2025-07-25 | 10:00
شارك
2
min
يوفنتوس يرفض عرضا من تشلسي للتخلي عن يلديز
رفض يوفنتوس الإيطالي عرضا من تشلسي الإنكليزي، المتوج مؤخرا بلقب النسخة الأولى من مونديال الأندية لكرة القدم بحلته الجديدة، للتخلي له عن خدمات مهاجمه الدولي التركي الشاب كينان يلديز، وذلك وفق التقارير الإعلامية.
وأفادت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" بأن يوفنتوس لم يتردد في رفض العرض المقدم من تشلسي الذي يشرف عليه المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا، والمقدر بين 65 و68 مليون يورو لأن فريق "السيدة العجوز" يرى بابن العشرين عاما ركيزة أساسية في محاولة النهوض والعودة مستقبلا إلى مكانته بين كبار إيطاليا وأوروبا.
ومن أجل تشجيع يلديز على البقاء في الفريق، يعتزم يوفنتوس رفع راتب اللاعب التركي من خلال عقد جديد بين الطرفين.
وبعد موسم ناجح على صعيد المردود الشخصي في فريق اكتفى بإنهاء الدوري رابعا، يسير يوفنتوس نحو رفع الراتب إلى 3.5 مليون يورو في الموسم، ما يتماشى مع رواتب اللاعبين الرئيسيين الآخرين في الفريق الأول وفق التقارير.
وانضم يلديز إلى عملاق تورينو في صيف 2022 قادما من بايرن ميونيخ الألماني، ولعب مع الفريق الرديف قبل أن يسجل بدايته مع الكبار في آب 2023.
وخاض التركي بالمجمل 84 مباراة بألوان يوفنتوس في كافة المسابقات، مسجلا 16 هدفا مع 10 تمريرات حاسمة، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
تشلسي
للتخلي
يلديز
سباقات تسلق الهضبة انطلقت من فالوغا ومشاركة لبنانية لافتة في راليات أوروبا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
2025-07-02
ليفربول يرفض عرضا من بايرن للتخلي عن لويس دياس
رياضة
2025-07-02
ليفربول يرفض عرضا من بايرن للتخلي عن لويس دياس
0
رياضة
2025-05-21
بطولة إيطاليا... أوسيمهن يرفض الانتقال إلى يوفنتوس
رياضة
2025-05-21
بطولة إيطاليا... أوسيمهن يرفض الانتقال إلى يوفنتوس
0
أخبار دولية
13:11
إسرائيل ترفض عرضًا بريطانيًا لنشر أبراج مراقبة على الحدود وتتمسك بالاحتلال بذريعة أمنية
أخبار دولية
13:11
إسرائيل ترفض عرضًا بريطانيًا لنشر أبراج مراقبة على الحدود وتتمسك بالاحتلال بذريعة أمنية
0
أخبار دولية
2025-05-03
كلوديا شينباوم تعلن أنها رفضت عرضا من ترامب بإرسال قوات أميركية إلى المكسيك
أخبار دولية
2025-05-03
كلوديا شينباوم تعلن أنها رفضت عرضا من ترامب بإرسال قوات أميركية إلى المكسيك
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
سباقات تسلق الهضبة انطلقت من فالوغا ومشاركة لبنانية لافتة في راليات أوروبا
تقارير نشرة الاخبار
13:46
سباقات تسلق الهضبة انطلقت من فالوغا ومشاركة لبنانية لافتة في راليات أوروبا
0
رياضة
2025-07-24
ليفربول يتعاقد مع المهاجم الفرنسي إيكيتيكي
رياضة
2025-07-24
ليفربول يتعاقد مع المهاجم الفرنسي إيكيتيكي
0
رياضة
2025-07-24
برشلونة يتعاقد مع راشفورد على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد
رياضة
2025-07-24
برشلونة يتعاقد مع راشفورد على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد
0
رياضة
2025-07-23
البرتغالي كونسيساو ينتقل رسمياً الى يوفنتوس
رياضة
2025-07-23
البرتغالي كونسيساو ينتقل رسمياً الى يوفنتوس
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-07-18
قبائل بدوية سورية تدخل مدينة السويداء في وقت سابق اليوم
آخر الأخبار
2025-07-18
قبائل بدوية سورية تدخل مدينة السويداء في وقت سابق اليوم
0
أمن وقضاء
2025-05-10
وزير الداخلية يشرف على تسليم صناديق الاقتراع استعداداً لانتخابات الشمال وعكار
أمن وقضاء
2025-05-10
وزير الداخلية يشرف على تسليم صناديق الاقتراع استعداداً لانتخابات الشمال وعكار
0
خبر عاجل
2025-06-23
شاهد من رويترز: دوي انفجارات في سماء العاصمة القطرية الدوحة
خبر عاجل
2025-06-23
شاهد من رويترز: دوي انفجارات في سماء العاصمة القطرية الدوحة
0
منوعات
2025-07-15
ما كشفه لها والدها قبل وفاته غيّر حياتها... بعد 63 سنة من ولادته: هكذا عثرت على شقيقها
منوعات
2025-07-15
ما كشفه لها والدها قبل وفاته غيّر حياتها... بعد 63 سنة من ولادته: هكذا عثرت على شقيقها
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:01
استعدادات لاستقبال جورج عبد الله إثر عودته إلى لبنان
تقارير نشرة الاخبار
08:01
استعدادات لاستقبال جورج عبد الله إثر عودته إلى لبنان
0
أخبار لبنان
07:12
الإعلان عن مؤتمر "الاقتصاد الاغترابي الرابع" في 8 آب... رجي: لبنان عازم على استعادة سيادته على كامل أراضيه
أخبار لبنان
07:12
الإعلان عن مؤتمر "الاقتصاد الاغترابي الرابع" في 8 آب... رجي: لبنان عازم على استعادة سيادته على كامل أراضيه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
سباقات تسلق الهضبة انطلقت من فالوغا ومشاركة لبنانية لافتة في راليات أوروبا
تقارير نشرة الاخبار
13:46
سباقات تسلق الهضبة انطلقت من فالوغا ومشاركة لبنانية لافتة في راليات أوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
لعبة Labubu: من ألف عامٍ من الأساطير إلى ترند الجيل الجديد
تقارير نشرة الاخبار
13:42
لعبة Labubu: من ألف عامٍ من الأساطير إلى ترند الجيل الجديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الذكاء الإصطناعي في الجامعات... بين الممنوع والمسموح
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الذكاء الإصطناعي في الجامعات... بين الممنوع والمسموح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
زراعة لبنان تعاني
تقارير نشرة الاخبار
13:30
زراعة لبنان تعاني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
8 مليار دولار من أموال المودعين غير مشروعة... والمحاسبة تبدأ بقانون استرداد الأموال المنهوبة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
8 مليار دولار من أموال المودعين غير مشروعة... والمحاسبة تبدأ بقانون استرداد الأموال المنهوبة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
بالأرقام: اقتصاد لبنان ينزف بعد الحرب… وهذا هو الحلّ
تقارير نشرة الاخبار
13:13
بالأرقام: اقتصاد لبنان ينزف بعد الحرب… وهذا هو الحلّ
0
أخبار دولية
13:11
إسرائيل ترفض عرضًا بريطانيًا لنشر أبراج مراقبة على الحدود وتتمسك بالاحتلال بذريعة أمنية
أخبار دولية
13:11
إسرائيل ترفض عرضًا بريطانيًا لنشر أبراج مراقبة على الحدود وتتمسك بالاحتلال بذريعة أمنية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
03:14
بعد نقله إلى المستشفى... هذا ما كشفته "البطريركية المارونية" بشأن الوضع الصحي للراعي
أخبار لبنان
03:14
بعد نقله إلى المستشفى... هذا ما كشفته "البطريركية المارونية" بشأن الوضع الصحي للراعي
2
اقتصاد
02:14
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:14
جدول جديد لأسعار المحروقات...
3
صحف اليوم
00:55
لبنان يتفاجأ بطروحات توم براك بشأن مزارع شبعا... (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
00:55
لبنان يتفاجأ بطروحات توم براك بشأن مزارع شبعا... (الشرق الأوسط)
4
أخبار لبنان
04:25
بيان لوزارة الشؤون الإجتماعية بشأن التحويلات المالية عن شهر تموز للمستفيدين من برنامج "أمان"
أخبار لبنان
04:25
بيان لوزارة الشؤون الإجتماعية بشأن التحويلات المالية عن شهر تموز للمستفيدين من برنامج "أمان"
5
أخبار لبنان
01:45
اللبناني جورج عبدالله يخرج من السجن في فرنسا
أخبار لبنان
01:45
اللبناني جورج عبدالله يخرج من السجن في فرنسا
6
أمن وقضاء
13:00
رجل ثمانيني وزوجته ضحيتا جريمة مروعة في المعاملتين ومشاهد خاصة للـLBCI من داخل مسرح الجريمة
أمن وقضاء
13:00
رجل ثمانيني وزوجته ضحيتا جريمة مروعة في المعاملتين ومشاهد خاصة للـLBCI من داخل مسرح الجريمة
7
أمن وقضاء
04:47
مبلغ مالي مزيّف مقابل دراجة آلية... قوى الأمن تعمّم صورة محتال محترف
أمن وقضاء
04:47
مبلغ مالي مزيّف مقابل دراجة آلية... قوى الأمن تعمّم صورة محتال محترف
8
خبر عاجل
12:54
أدرعي: الجيش الاسرائيلي أغار على مستودعات أسلحة ومنصة قذائف صاروخية لحزب الله في الجنوب
خبر عاجل
12:54
أدرعي: الجيش الاسرائيلي أغار على مستودعات أسلحة ومنصة قذائف صاروخية لحزب الله في الجنوب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More