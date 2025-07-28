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رياضة
فريق تويوتا جازو للسباقات يحقق فوزاً تاريخياً في رالي إستونيا
2025-07-28 | 04:52
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فريق تويوتا جازو للسباقات يحقق فوزاً تاريخياً في رالي إستونيا
حقق فريق تويوتا جازو للسباقات الفوز بالمركز الأول في رالي إستونيا، وذلك بفضل الأداء المميز للسائق أوليفر سولبرغ في أول مشاركة له مع الفريق، إلى جانب مساعده إليوت إدموندسون على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي1 التي تحمل الرقم 99، مسجلاً أول فوز له في بطولة العالم للراليات، والفوز رقم 100 لتويوتا في تاريخ البطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات. وقد عزز هذا الانتصار صدارة شركة تويوتا لبطولة المصنعين بفارق 52 نقطة.
وبهذه المناسبة، قال آكيو تويودا، رئيس فريق تويوتا جازو للسباقات: "أهنئ أوليفر وإليوت على هذا الفوز الرائع! علمت أن جوها كان يقدم نصائح قيّمة لأوليفر خلال مشاركته الأولى على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي1 وأنا ممتن له كثيراً. الرالي المقبل سيكون على أرضنا، وسنبذل قصارى جهدنا لإسعاد جماهير يوفاسكولا التي تدعمنا دائماً، وأنا أثق بجميع أعضاء الفريق!"
وكان رالي إستونيا شهد انطلاقةً قوية لسولبرغ، البالغ من العمر 23 عاماً، بعد يومين من الاختبارات في فنلندا، حيث استعاد سرعته بوتيرةٍ كبيرة على طرقات السباق السريعة المكسوة بالحصى، ليفوز بأول مرحلة له في مسيرته خلال اختبارات الغابات الافتتاحية، متصدراً الرالي منذ البداية، وسرعان ما حقق الفريق فوزين إضافيين في اليوم ذاته لينهي اليوم الأول متقدماً بفارق 12,4 ثانية.
ورغم التحديات التي فرضها موقعه على الطريق، واصل سولبرغ تألقه، مضيفًا أربعة انتصارات أخرى في مراحل السباق، موسعاً الفارق الزمني إلى 21,1 ثانية. وفي المرحلة الأخيرة، زادت الأمطار من صعوبة القيادة، إلا أن سولبرغ حافظ على تركيزه، وحقق فوزين إضافيين، ليصل مجموع انتصاراته إلى تسعة. واختتم الرالي بجولة محسوبة في مرحلة باور الأخيرة، ليسجل خلالها ثالث أسرع توقيت، ويحسم الفوز بفارق 25,2 ثانية، في واحدٍ من أكثر العروض إثارة في التاريخ الحديث لبطولة العالم للسيارات. وبهذا، أصبح سولبرغ ثالث أصغر سائقٍ يفوز بجولة في بطولة العالم للراليات، والسادس عشر الذي يحقق هذا الإنجاز على متن مركبة تويوتا.
وعلى مدى السنوات الماضية، شاركت تويوتا في العديد من رياضات سباقات السيارات، بما في ذلك سباق الفورمولا 1، وبطولة العالم للتحمل WEC، و"سباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة". وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تتم عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى أبريل 2015 حين قامت شركة تويوتا بتأسيس قسم "جازو للسباقات" GR، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضات سباقات السيارات تحت سقف واحد. وانطلاقاً من قناعة تويوتا وشعارها "نكتسب الخبرة على الطرقات؛ لنصنع أفضل المركبات"، يسلط "جازو للسباقات" GR الضوء على دور رياضات سباقات السيارات بوصفها ركيزة أساسية لالتزام الشركة بتطوير أفضل مركبات على الإطلاق. وبالاستفادة من سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات السيارات المختلفة، يهدف "جازو للسباقات" GR إلى تطوير تقنيات رائدة وحلول جديدة من شأنها أن تمنح الجميع متعة القيادة وروح المغامرة والانطلاق بحريّة.
ومن المقرر أن تنطلق الجولة التاسعة من بطولة العالم للراليات 2025 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات في فنلندا في الفترة من 31 يوليو إلى 3 أغسطس، وتُعد الأسرع على مستوى سباقات البطولة، حيث تُقام على طرقات ناعمة مكسوة بالحصى ومليئة بالقفزات. ويُعد هذا الرالي السباق المحلي لفريق تويوتا جازو للسباقات، خاصة وأن مقره الرئيسي يقع بجوار منطقة الصيانة في يوفاسكولا.
ملاحظات السباق:
•
مركبة تويوتا GR يارس رالي 1 التي تحمل الرقم 99 (السائقان: أوليفر سولبرغ وإليوت إدموندسون)
o
المركز: الأول
o
الوقت: ساعتان و36 دقيقة و35,1 ثانية
*
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