سلام أولم على شرف المنتخب الوطني لكرة السلة قبل مشاركته في كأس آسيا: نحن جميعا معكم!

أولم رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في السراي الحكومي، على شرف المنتخب الوطني اللبناني لكرة السلة للرجال، قبيل توجهه إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2025 التي ستقام في مدينة جدّة.



وحضر اللقاء رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم حلبي، إلى جانب أعضاء الجهازين الفني والإداري للمنتخب.