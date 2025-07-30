الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

نهاية مأساوية لبطلة البياثلون السابقة لورا دالماير... هذا ما تعرّضت له خلال تسلّق جبال باكستان!

2025-07-30 | 12:17
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
نهاية مأساوية لبطلة البياثلون السابقة لورا دالماير... هذا ما تعرّضت له خلال تسلّق جبال باكستان!

توفيت بطلة البياثلون السابقة لورا دالماير يوم الاثنين بعد إصابتها بجروح خطيرة نتيجة سقوط صخور عليها في جبال باكستان، بحسب بيان نشره فريقها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكّد فريق الألمانية لورا دالماير، حاملة ذهبيتين أولمبيتين في رياضة البياثلون، وفاتها الأربعاء بعدما جعلت خطورة الموقع عمليات الإنقاذ "مستحيلة".

وتابع البيان "أخفقت محاولات إنقاذها وتم تعليق العملية".

ووقع الحادث ظهر يوم الإثنين على ارتفاع 5700 م على قمة ليلى في سلسلة كاراكورام (شمال) التي يصل ارتفاعها إلى ستة آلاف م.

وتمكنت زميلة دالماير في التسلق من دق ناقوس الخطور بعد وصولها إلى بر الأمان.

وقالت "حاولت لساعات عدة إنقاذها، دون أن تنجح بسبب خطورة الموقع والسقوط المستمر للصخور"، مشيرة إلى انها لم تلاحظ "أي علامة حياة على دالماير، ما دفعها إلى الانسحاب من منطقة الخطر ومواصلة النزول".

وأصيبت دالماير جراء "سقوط صخور" بحسب فريقها الثلاثاء، مضيفا انه تعذر الوصول اليها، خشية من سقوط صخور إضافية في هذا الموقع "المعزول".

وكانت دالماير، المتسلقة المخضرمة البالغة 31 عاما، حاضرة في المنطقة منذ أواخر حزيران وقد تسلقت مجموعة صخور "غريت تانغو تاور".

وأصدر الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير الأربعاء بيان واصفا دالماير بـ"سفيرة لبلدنا حول العالم وقدوة للسلام، التعايش السلمي والعادل حول العالم".

أحرزت سبع ميداليات ذهبية في بطولة العالم وفي أولمبياد بيونغتشانغ 2018 الشتوي أصبحت أول رياضية في البياثلون تحرز سباقي السبرينت والمطاردة في نسخة واحدة من الألعاب.

اعتزلت عن خوض المنافسات الرسمية في 2019 عن 25 عاما.

وكالة فرانس برس
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

وفاة

بطلة البياثلون

لورا دالماير

ألمانية

حادث

تسلق

جبال

باكستان

جروح

إصابات

إنقاذ

رياضة.

LBCI التالي
وزارة الشباب والرياضية تطلق خارطة طريق جديدة بعنوان "الرياضة للجميع"
سلام أولم على شرف المنتخب الوطني لكرة السلة قبل مشاركته في كأس آسيا: نحن جميعا معكم!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
2025-06-19

إنجازات عالمية جديدة في تسلق الجبال... نيللي عطّار أول لبنانية وعربية تتسلق أعلى 5 قمم في العالم 

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-25

روجيه فغالي يواصل سيطرته على سباقات تسلق الهضبة في بكفيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-24

سباقات تسلق الهضبة انطلقت من فالوغا ومشاركة لبنانية لافتة في راليات أوروبا

LBCI
أمن وقضاء
2025-07-19

تدابير سير في بكفيا تزامناً مع اقامة سباق تسلّق الهضبة الثاني

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

وزارة الشباب والرياضية تطلق خارطة طريق جديدة بعنوان "الرياضة للجميع"

LBCI
رياضة
2025-07-29

سلام أولم على شرف المنتخب الوطني لكرة السلة قبل مشاركته في كأس آسيا: نحن جميعا معكم!

LBCI
رياضة
2025-07-28

فريق تويوتا جازو للسباقات يحقق فوزاً تاريخياً في رالي إستونيا

LBCI
رياضة
2025-07-25

يوفنتوس يرفض عرضا من تشلسي للتخلي عن يلديز

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-07-26

كارمن لبّس ناعيةً زياد الرحباني: "حاسة كل شي راح حاسة فضي لبنان"

LBCI
أخبار دولية
2025-07-18

الجيش الإسرائيلي: اعتراض قذيفة أطلقت من شمال غزة

LBCI
أخبار لبنان
06:52

بخاري: المستقبل جميل للبنان

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-11

وزارة الأشغال: بدء أعمال للحد من الفيضانات في جونية ضمن خطة تأهيل البنى التحتية قبل الشتاء

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

تسونامي روسي يرعب ٤ قارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

وزارة الشباب والرياضية تطلق خارطة طريق جديدة بعنوان "الرياضة للجميع"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

نحو 25 ألف زائر في ليلة المتاحف... الفن يعيد الحياة للمدن اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

اللامركزية تدخل على خط النفايات

LBCI
أخبار لبنان
13:18

ميشال أبي رميا: نقابة تجار ومستوردي المشروبات الروحية ملتزمة بالدفاع عن مصالح المستوردين الشرعيين

LBCI
أخبار لبنان
13:13

المصارف تحذّر من قرار قد يؤثر على سيولتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

بدعم من فرنسا... "المالية" تطلق المرحلة الجديدة من مشروع الشفافية في الموازنة العامة

LBCI
أخبار لبنان
13:04

الجيش الإسرائيلي يرفع جهوزيته : تعزيزات في المواقع المحتلة واتهامات لحزب الله

LBCI
أخبار لبنان
13:02

السّلاح على طاولة البحث جديًّا والعين على كلمة رئيس الجمهورية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
09:42

بالأسماء... إليكم أبرز التشكيلات القضائية

LBCI
أخبار لبنان
07:28

إقفال الإدارات العامة والبلديات يوم 4 آب في ذكرى انفجار مرفأ بيروت

LBCI
فنّ
12:01

دانييلا رحمة وناصيف زيتون ينتظران طفلهما الأول... وهذا الاسم الذي اختاراه

LBCI
أخبار دولية
00:02

خطر تسونامي على المناطق الساحلية المطلة على المحيط الهادئ

LBCI
أخبار لبنان
14:57

الولايات المتحدة تضغط على لبنان لإصدار قرار حكومي بنزع سلاح حزب الله... هذا ما كشفته مصادر لـ"رويترز"

LBCI
أخبار لبنان
08:50

مجلس القضاء الأعلى يُقرّ مشروع التشكيلات القضائية ويُحيله إلى وزير العدل تمهيداً لإصداره

LBCI
اسرار
00:07

أسرار الصحف المحلية 30-7-2025

LBCI
صحف اليوم
00:34

بري لـ"الجمهورية": الطريقة التي يتّبعها الرئيس عون في التعامل مع ملف التفاوض والسلاح جيدة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More