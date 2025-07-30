نهاية مأساوية لبطلة البياثلون السابقة لورا دالماير... هذا ما تعرّضت له خلال تسلّق جبال باكستان!

توفيت بطلة البياثلون السابقة لورا دالماير يوم الاثنين بعد إصابتها بجروح خطيرة نتيجة سقوط صخور عليها في جبال باكستان، بحسب بيان نشره فريقها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكّد فريق الألمانية لورا دالماير، حاملة ذهبيتين أولمبيتين في رياضة البياثلون، وفاتها الأربعاء بعدما جعلت خطورة الموقع عمليات الإنقاذ "مستحيلة".

وتابع البيان "أخفقت محاولات إنقاذها وتم تعليق العملية".

ووقع الحادث ظهر يوم الإثنين على ارتفاع 5700 م على قمة ليلى في سلسلة كاراكورام (شمال) التي يصل ارتفاعها إلى ستة آلاف م.

وتمكنت زميلة دالماير في التسلق من دق ناقوس الخطور بعد وصولها إلى بر الأمان.

وقالت "حاولت لساعات عدة إنقاذها، دون أن تنجح بسبب خطورة الموقع والسقوط المستمر للصخور"، مشيرة إلى انها لم تلاحظ "أي علامة حياة على دالماير، ما دفعها إلى الانسحاب من منطقة الخطر ومواصلة النزول".

وأصيبت دالماير جراء "سقوط صخور" بحسب فريقها الثلاثاء، مضيفا انه تعذر الوصول اليها، خشية من سقوط صخور إضافية في هذا الموقع "المعزول".

وكانت دالماير، المتسلقة المخضرمة البالغة 31 عاما، حاضرة في المنطقة منذ أواخر حزيران وقد تسلقت مجموعة صخور "غريت تانغو تاور".

وأصدر الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير الأربعاء بيان واصفا دالماير بـ"سفيرة لبلدنا حول العالم وقدوة للسلام، التعايش السلمي والعادل حول العالم".

أحرزت سبع ميداليات ذهبية في بطولة العالم وفي أولمبياد بيونغتشانغ 2018 الشتوي أصبحت أول رياضية في البياثلون تحرز سباقي السبرينت والمطاردة في نسخة واحدة من الألعاب.

اعتزلت عن خوض المنافسات الرسمية في 2019 عن 25 عاما.

وكالة فرانس برس