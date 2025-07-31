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رياضة
توقيف لاعب أن بي ايه سابق... والسبب: ألعاب قمار غير قانونية
2025-07-31 | 04:26
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توقيف لاعب أن بي ايه سابق... والسبب: ألعاب قمار غير قانونية
أوقف لاعب دوري "أن بي ايه" السابق في كرة السلة غيلبرت أريناس الأربعاء مع خمسة أشخاص آخرين لاستضافته ألعاب بوكر غير قانونية، بحسب ما أعلن القضاء الأميركي.
وأجّر نجم واشنطن ويزاردز السابق مقرا فاخرا في إنسينو، في ضواحي لوس أنجلوس، "لاستضافة ألعاب بوكر غير قانونية ذات رهانات عالية"، بين أيلول 2021 وتموز 2022، بحسب لائحة الاتهام التي أعلن عنها في لوس أنجلوس.
وتزعم لائحة الاتهام أن التجمعات شملت شابات تلقين بقشيشا لـ"تقديم المشروبات، توفير التدليك والصحبة".
ومن بين الموقوفين الاسرائيلي يفغيني غيرشمان، أحد الأفراد المعروفين في الأوساط الجرمية.
ولعب أريناس في دوري أن بي ايه حتى عام 2012 خاض خلالها مباراة "كل النجوم" ثلاث مرات، ثم انتقل إلى الدوري الصيني حيث لعب مع شنغهاي شاركس.
وفي 2009، تورط في حادث مع زميله في واشنطن، جافاريس كريتنتون، حين أحضر كلاهما أسلحة إلى غرفة تبديل الملايس. ادعى أريناس انذاك ان خلافهما يعود إلى لعب الورق. أقر أريناس بالذنب لحيازته أسلحة نارية بشكل غير قانوني وأوقف خمسين مباراة في دوري أن بي ايه لموسم 2010.
ويواجه ابن الثالثة والأربعين ثلاث تهم، بينها تنظيم أنشطة ألعاب غير قانونية، تعرضه كل منها إلى عقوبة السجن خمس سنوات.
وأثناء مثوله أمام المحكمة الفيدرالية الأربعاء في لوس أنجلوس، دفع ببراءته وأطلق سراحه بكفالة بلغت 50 ألف دولار أميركي. وحُدّد موعد المحاكمة في 23 أيلول.
*
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سابق...
والسبب:
ألعاب
قانونية
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