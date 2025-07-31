المدافع الفرنسي الشاب زيزيه من ينتقل من نانت الفرنسي إلى نيوم السعودي

أعلن النادي الفرنسي نانت أن المدافع الشاب جوناثان زيزيه انتقل من الفريق إلى نيوم الصاعد حديثا إلى دوري النخبة السعودي لكرة القدم، وذلك بعدما حقق أكبر صفقة في تاريخه بنيله 20 مليون يورو للتخلي عن ابن العشرين.

ووصل زيزيه الذي غالبا ما يقارن بنجم دفاع أرسنال الإنكليزي الدولي الفرنسي وليام صليبا، إلى نانت عام 2013 وشق طريقه في الفرق العمرية قبل ترقيته للعب مع الكبار عام 2023 حيث خاض حتى نهاية الموسم الماضي 32 مباراة في الدوري الفرنسي و35 في كافة المسابقات.

بحسب التقارير الإعلامية ، كان زيزيه الذي خاض حتى الآن ثلاث مباريات مع المنتخب الفرنسي لدون 21 عاما، محط اهتمام فياريال الإسباني أيضا لكنه فضل الانتقال إلى الدوري السعودي كي يدافع عن ألوان الوافد الجديد مقابل راتب سنوي قدره 5 ملايين يورو.

وبات زيزيه خامس الوافدين من الدوري الفرنسي إلى نيوم هذا الصيف بعد ألكسندر لاكازيت، الجزائري سعيد بن رحمة، العاجي أمادو كونيه والحارس البولندي مارسين بولكا.

وسيلعب زيزيه تحت اشراف مدرب فرنسي أيضا بشخص كريستوف غالتييه الذي أحرز لقب الدوري الفرنسي مرتين مع ليل 2021 وسان جرمان عام 2023، كما أشرف ايضا على سانت إتيان ونيس والدحيل القطري.

وكالة فرانس برس