مونديال السباحة: الكندية ماكنتوش تحرز ذهبية سباق 400 م متنوعة

أحرزت الكندية سامر ماكنتوش ذهبية سباق 400 م متنوعة الاحد ضمن بطولة العالم للسباحة في سنغافورة.



ويُذكر انها الذهبية الرابعة لماكنتوش في هذه البطولة بعد تتويجها في سباقات 200 م فراشة، و200 م متنوعة و400 م حرة.



اما الصينية يو زيدي اليافعة البالغة من العمر 12 عاما، فاحتلت المركز الرابع، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وسبق لزيدي ان شاركت في سباق 200 م متنوعة ايضا في هذه البطولة وحلت رابعة ايضا وبفارق ستة اعشار من الثانية عن صاحبة الميدالية البرونزية.