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مونديال السباحة: الكندية ماكنتوش تحرز ذهبية سباق 400 م متنوعة

2025-08-03 | 11:08
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مونديال السباحة: الكندية ماكنتوش تحرز ذهبية سباق 400 م متنوعة

أحرزت الكندية سامر ماكنتوش ذهبية سباق 400 م متنوعة الاحد ضمن بطولة العالم للسباحة في سنغافورة.

ويُذكر انها الذهبية الرابعة لماكنتوش في هذه البطولة بعد تتويجها في سباقات 200 م فراشة، و200 م متنوعة و400 م حرة.

اما الصينية يو زيدي اليافعة البالغة من العمر 12 عاما، فاحتلت المركز الرابع، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وسبق لزيدي ان شاركت في سباق 200 م متنوعة ايضا في هذه البطولة وحلت رابعة ايضا وبفارق ستة اعشار من الثانية عن صاحبة الميدالية البرونزية.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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