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بعد خضوعه لجراحة... هذه تفاصيل حالة المدافع السابق فرانكو باريزي الصحية

2025-08-03 | 10:00
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بعد خضوعه لجراحة... هذه تفاصيل حالة المدافع السابق فرانكو باريزي الصحية

أكد نادي ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد أن مدافعه السابق فرانكو باريزي يتعافى بشكل جيد بعد خضوعه لجراحة لإزالة عقدة رئوية.

وخضع نائب الرئيس الفخري والقائد السابق لميلان لفحص طبي روتيني كشف عن المشكلة وسيخضع لعلاج تعافي من الأورام باستخدام العلاج المناعي، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وقال باريزي في بيان "جمهوري العزيز، أريد فقط أن أخبركم أنني سأحتاج إلى بعض الوقت حتى أعود إلى كامل قوتي".

ويعد باريزي رمزا في سان سيرو، بعد أن أمضى مسيرته الكروية الممتدة لعشرين عاما مع النادي وقاد الفريق لمدة 15 موسما قبل اعتزاله في عام 1997.

وشكل باريزي جزءا من تشكيلة إيطاليا التي فازت بكأس العالم عام 1982 وقاد الفريق إلى نهائي عام 1994، قبل أن ينتهى المطاف بالخسارة بركلات الترجيح أمام البرازيل.
 
 
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