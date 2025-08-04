بعد إصابته في ساقه... ميسي يغيب فترة غير محددة عن الملاعب

سيغيب بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي لفترة غير محددة عن الملاعب، بسبب ما وصفه فريقه إنتر ميامي الأميركي الأحد بـ"إصابة عضلية طفيفة في ساقه اليمنى".



وفي التفاصيل، عانى ميسي من إصابة في الجزء العلوي من فخذه الأيمن مطلع مباراة فريقه مع نيكاكسا المكسيكي السبت في كأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وخرج ميسي في الدقيقة الحادية عشرة و"خضع لفحوص طبية لتقييم مدى خطورة الألم العضلي الذي عانى منه" بحسب ما قال إنتر ميامي في بيان.



وتابع الفريق في بيانه: "أكدت النتائج إصابة عضلية بسيطة في ساقه اليمنى. يعتمد السماح له بالمشاركة على تطور حالته الصحية واستجابته للعلاج".



