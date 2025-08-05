الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

راشفورد يسجّل أول أهدافه مع برشلونة

2025-08-05 | 02:47
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
راشفورد يسجّل أول أهدافه مع برشلونة

سجّل المهاجم الإنكليزي ماركوس راشفورد أول أهدافه مع برشلونة الإسباني، خلال الفوز الكبير للفريق الكاتالوني في نهاية جولته الآسيوية على مضيفه دايغو الكوري الجنوبي 5-0 وديا.

وفي ظهوره الثالث مع برشلونة بعد انضمامه الشهر الماضي من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة، نزل راشفورد بعد الاستراحة وهز الشباك في الدقيقة 65 بتسديدة من حافة المنطقة بعد تمريرة من إريك غارسيا.

وسيطر برشلونة على المباراة ولم يسمح لخصمه بالتسديد على المرمى طوال الدقائق التسعين.

وأجرى المدرب الألماني هانزي فليك 11 تغييرا بين الشوطين في مباراة أقيمت تحت أمطار غزيرة.

المصدر: فرانس برس
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

يسجّل

أهدافه

برشلونة

LBCI التالي
بطولة إنكلترا... سندرلاند يجدد عقد مدربه الفرنسي لو بري
بعد إصابته في ساقه... ميسي يغيب فترة غير محددة عن الملاعب
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
2025-07-24

برشلونة يتعاقد مع راشفورد على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد

LBCI
رياضة
2025-07-19

راشفورد يقترب من الانتقال إلى برشلونة

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-01

مرفأ بيروت يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في حركة الحاويات

LBCI
أخبار دولية
04:55

اليابان تسجل حرارة قياسية بلغت 41,6 درجة مئوية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
03:45

بطولة إنكلترا... سندرلاند يجدد عقد مدربه الفرنسي لو بري

LBCI
رياضة
10:00

بعد إصابته في ساقه... ميسي يغيب فترة غير محددة عن الملاعب

LBCI
رياضة
2025-08-03

مونديال السباحة: الكندية ماكنتوش تحرز ذهبية سباق 400 م متنوعة

LBCI
رياضة
2025-08-03

بعثة منتخب لبنان لكرة السلة في جدّة للمشاركة في كأس آسيا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
04:46

تعرض لاطلاق نار من قبل مجهولين... وفارق الحياة

LBCI
أخبار دولية
01:28

زلزال يضرب جنوب إيران

LBCI
اسرار
23:36

أسرار الصحف 5-8-2025

LBCI
اخبار البرامج
2025-04-27

زياد نجيم: جبهة الإسناد كانت قرارا غبيا وغلطة الشاطر بألف والخروقات الاسرائيلية لن تتوقف إلا بهذه الحالة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:11

الأنظار تتجه الى جلسة مجلس الوزراء... والمشاورات مستمرة بين الرؤساء الثلاثة

LBCI
أخبار لبنان
03:45

قبيل جلسة مجلس الوزراء... الرئيس عون يرسل موفدا الى عين التينة وهذا ما يؤكده بري

LBCI
أخبار لبنان
03:21

إليكم آخر المستجدات بشأن "جلسة السلاح"...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

بركان في روسيا يستيقظ بعد سباتٍ تاريخي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

انشقاق غير مسبوق في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بسبب حرب غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

الجالية اللبنانية تحتضن بحفاوة غير مسبوقة منتخب الارز لكرة السلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

بين الظلمة والسرعة... مشهد الموت على الطرقات مستمر

LBCI
أخبار لبنان
13:25

إليكم آخر المستجدات بشأن جلسة مجلس الوزراء غدا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

حين يتقاطع الحنين مع السياسة… بهاء رفيق الحريري في قلب بيروت المجروحة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:24

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
13:25

إليكم آخر المستجدات بشأن جلسة مجلس الوزراء غدا

LBCI
أخبار لبنان
04:37

بالجرم المشهود... توقيف مروج مخدرات في سن الفيل

LBCI
أخبار لبنان
03:21

إليكم آخر المستجدات بشأن "جلسة السلاح"...

LBCI
أخبار دولية
01:28

زلزال يضرب جنوب إيران

LBCI
أمن وقضاء
07:18

الجيش: توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة وعمليات دهم لمخيمات النازحين السوريين في قب الياس

LBCI
أخبار لبنان
03:45

قبيل جلسة مجلس الوزراء... الرئيس عون يرسل موفدا الى عين التينة وهذا ما يؤكده بري

LBCI
اسرار
23:36

أسرار الصحف 5-8-2025

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More