راشفورد يسجّل أول أهدافه مع برشلونة

سجّل المهاجم الإنكليزي ماركوس راشفورد أول أهدافه مع برشلونة الإسباني، خلال الفوز الكبير للفريق الكاتالوني في نهاية جولته الآسيوية على مضيفه دايغو الكوري الجنوبي 5-0 وديا.



وفي ظهوره الثالث مع برشلونة بعد انضمامه الشهر الماضي من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة، نزل راشفورد بعد الاستراحة وهز الشباك في الدقيقة 65 بتسديدة من حافة المنطقة بعد تمريرة من إريك غارسيا.



وسيطر برشلونة على المباراة ولم يسمح لخصمه بالتسديد على المرمى طوال الدقائق التسعين.



وأجرى المدرب الألماني هانزي فليك 11 تغييرا بين الشوطين في مباراة أقيمت تحت أمطار غزيرة.



المصدر: فرانس برس