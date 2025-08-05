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بطولة إنكلترا... سندرلاند يجدد عقد مدربه الفرنسي لو بري
2025-08-05 | 03:45
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بطولة إنكلترا... سندرلاند يجدد عقد مدربه الفرنسي لو بري
أعلن سندرلاند الإنكليزي عن تمديد عقد مدربه الفرنسي ريجيس لو بري بعقد "طويل الأمد"، بعد أن نجح في صعود فريقه الى مصاف أندية الدرجة الممتازة بنهاية الموسم الماضي.
ووصل ريجيس لو بري قادما من لوريان الفرنسي العام الماضي ونجح في موسمه الأول في عودة فريق "القطط السوداء" إلى دوري الأضواء الإنكليزي للمرة الأولى منذ عام 2017، بعد هبوطه إلى الدرجة الثالثة.
وعزز سندلارند صفوفه للموسم الجديد الذي ينطلق في 15 آب بالتعاقد مع عدد من اللاعبين البارزين، بينهم الدولي السويسري غرانيت تشاكا ولاعب الوسط الفرنسي إنزو لو فيه.
المصدر: فرانس برس
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